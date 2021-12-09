15 тысяч человек ревакцинируют до конца года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области до конца года будет ревакцинировано 15 тысяч человек. На заседании под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова об этом заявил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В мире распространяется новый штамм «омикрон», уже на сегодня он выявлен у двух человек в соседней Российской Федерации. Проводится работа для предотвращения распространения в регионе нового штамма. Одна из мер – охват жителей области вакцинацией и ревакцинацией», - сказал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев.

По его словам, I компонентом вакцины сегодня в регионе привито 251 955 человек, II компонентом - 232 772 человек. Это составляет 68,9% жителей области, подлежащих вакцинации.

«До 31 декабря текущего года будет ревакцинировано 15 000 человек. К сожалению, темпы ревакцинации в регионе низкие. На сегодня повторную прививку сделали 1025 человек. За последние сутки ревакцинировано 155 человек. Сейчас повторная прививка проводится только вакциной QazVac», - сказал А. Байдуалиев.

Также А. Байдуалиев сообщил, что в область доставлено 32760 доз I и II компонентов вакцины Pfizer и I компонентом привито 968 человек.

На совещании Главный государственный санитарный врач области Мадениет Танауов сказал, что с 20 ноября этого года регион стабильно находится в «зеленой» зоне. По его данным, за последние 10 дней зафиксировано 88 случаев заражения коронавирусом. Показатель в расчете на 100 тысяч жителей составляет 13,3%, из них 74,4% - симптомные. При этом, 54,5% выявленных больных заразились в местах скопления людей, а 25% - в общественном транспорте.

Аким области Махамбет Досмухамбетов раскритиковал акимов районов, где низкие показатели работы по вакцинации и ревакцинации. Подчеркнув, что вопрос безопасности населения не терпит инертности.

«Должен быть достигнут максимальный результат по вакцинации. Наряду с этим необходимо принять конкретные меры по ревакцинации. Поручаю организовать соответствующую работу для повышения темпов ревакцинации и прививки вакциной Рfizеr. Помимо этого, необходимо взять вопрос под контроль, усилить работу мониторинговых групп, отрегулировать порядок посещения объектов», - сказал М.Досмухамбетов.

Напомним, согласно новому постановлению Главного санитарного врача РК, теперь ревакцинация лиц, получивших первые две дозы, производится по истечении 6 месяцев.