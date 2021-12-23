15 тысяч алматинских школьников обучаются онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодня 5% учащихся школ Алматы находятся на дистанционном обучении. Об этом в ходе брифинга в РСК Алматы сообщила руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в настоящее время в городе действует 291 школа. Из них 207 государственных и 84 частные, обучением в которых всего охвачены более 303 тысяч учащихся (всего 303 110, в государственных - 280 717, в частных -22 393).

«С начала учебного года обучение организовано в традиционном формате, всего на сегодня 95% учащихся обучаются офлайн (287 955 учащихся) и 5 % - онлайн. Согласно результатам мониторинга, который мы проводим ежедневно, в дистанционном формате на сегодня обучаются всего 15 155 учащихся»,- сказала Л. Жылкыбаева.

Кроме того, согласно мониторингу за 1 полугодие учебного года переболели коронавирусом 3 869 учащихся, из них 2 376 обучались офлайн (1 493 - онлайн). В этой связи в школах были приняты необходимые меры, а заболевшие учащиеся были переведены на дистанционное обучение.

«Как и в дошкольных организациях, в школах осуществляется постоянный контроль за соблюдением санитарных требований, включая замер температуры, визуальный осмотр, режимы проветривания, кварцевания, влажной уборки и другие меры. Все школы, как и детские сады, подключены к проекту «Ashyq»», - добавила спикер.