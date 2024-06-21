15 трлн тенге составил объём оптовой торговли за январь–май в РК

За пять месяцев объём оптовой торговли в РК уже превысил 15 триллионов тенге. Три четверти объёма обеспечили малые предприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на finprom.kz.

Объём оптовой торговли за январь–май текущего года составил в РК 15,1 трлн тг, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года в денежном выражении (ИФО — 102,2%). Для справки: годом ранее был отмечен рост сразу на 21,2% (ИФО — 110,5%).

Удельный вес оптовой торговли от всего объема внутренней торговли в Казахстане за год незначительно сократился — с 70,1% до 68,8%. Три четверти всего объёма оптовой торговли пришлись на малые предприятия, еще 19,9% — на средние и лишь 4,9% — на крупные торговые компании.

Существенный объём оптовой торговли в региональном разрезе за январь–май 2024 года пришёлся лишь на три региона: Алматы (5,8 трлн тг), Атыраускую область (2,4 трлн тг), а также Астану (2,3 трлн тг). При этом стоит отметить, что, в отличие от Астаны, где реальный рост объёма оптовой торговли составил 2,7%, в Алматы и Атырауской области показатель уменьшился — на 1,6% и на 9,6% соответственно.

Значительный объём оптовой торговли пришёлся также на Карагандинскую область — 932 млрд тг, что в реальном выражении на 24,1% больше, чем за январь–май 2023 года.

Фото: finprom.kz.

Традиционно в структуре оптовой торговли значительная доля приходится на непродовольственные товары и товары производственно-технического назначения. Так, за январь–май 2024 года на них пришлись 12 трлн тг, что, впрочем, лишь на 1,1% больше в денежном выражении, чем за январь–май 2023 года, а с учетом инфляции объём оптовой торговли в секторе и вовсе сократился на 2,8%.

Тем временем объём оптовой торговли продовольственными товарами за год вырос сразу на 26,1% в денежном выражении (ИФО — 124,2%), до 3,1 трлн тг.

Непосредственно за май текущего года объём оптовой торговли составил 3,3 трлн тг, что на 5,3% больше в денежном выражении, чем месяцем ранее (ИФО — 105,1%), а по сравнению с маем 2023 года рост составил сразу 10,5% (ИФО — 106,9%).