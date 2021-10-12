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    12:30, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    15 трлн тенге инвестиций привлекут для проекта по повышению благосостояния казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о финансировании нацпроекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общий объем финансирования Национального проекта составляет 15,9 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено 402 млрд тенге. Предполагается привлечение 15,5 трлн тенге частных инвестиций», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, национальный проект направлен на обеспечение устойчивого экономического роста на уровне не ниже 5% к 2025 году.

    «Будут приняты меры по технологической модернизации предприятий обрабатывающей промышленности. Планируется запуск 418 индустриальных проектов, которые будут способствовать увеличению объемов производства и расширению номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности», - пообещал министр.

    «В рамках Нацпроекта будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров, а также вывод порядка 350 экспортеров на международные электронные платформы, такие как «Alibaba» и «Amazon», - заключил А. Иргалиев.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Нацпроекты Экономика
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