15 трлн тенге инвестиций привлекут для проекта по повышению благосостояния казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о финансировании нацпроекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий объем финансирования Национального проекта составляет 15,9 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено 402 млрд тенге. Предполагается привлечение 15,5 трлн тенге частных инвестиций», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, национальный проект направлен на обеспечение устойчивого экономического роста на уровне не ниже 5% к 2025 году.

«Будут приняты меры по технологической модернизации предприятий обрабатывающей промышленности. Планируется запуск 418 индустриальных проектов, которые будут способствовать увеличению объемов производства и расширению номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности», - пообещал министр.

«В рамках Нацпроекта будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров, а также вывод порядка 350 экспортеров на международные электронные платформы, такие как «Alibaba» и «Amazon», - заключил А. Иргалиев.