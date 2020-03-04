15 свежих фактов о коронавирусе, которые нужно знать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто чаще заражается, влияет ли возраст и пол, каков процент смертности и другие важные данные - стали известны 15 свежих фактов о коронавирусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила группу международных экспертов в Китай для анализа ситуации с распространением коронавируса COVID-19. По итогам их работы состоялась большая пресс‑конференция и был опубликован специальный отчёт о посещении Пекина, Уханя, Шэньчжэня, Гуанчжоу и Чэнду. Вот самые интересные факты из него:

1. COVID-19 обычно не распространяется на большие расстояния. Заражение воздушно‑капельным путём наиболее вероятно лишь при тесном контакте с больным. Именно поэтому в самом начале заболевали члены семьи инфицированного.

2. Большинство из 2 055 заразившихся работников больниц были инфицированы либо дома, либо на ранней стадии вспышки в Ухане, когда ещё не были приняты все меры предосторожности.

3. Продолжительность болезни обычно составляет две недели. В тяжёлых случаях — от 3 до 6 недель.

4. На сегодняшний день в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, заражено более 65 тысяч человек. Из других провинций туда отправили около 40 тысяч сотрудников медучреждений.

5. Инфицированных обслуживают 45 больниц, 6 из которых предназначены для пациентов в критическом состоянии, а 39 — для тяжелобольных и людей старше 65 лет. За короткое время были построены две новые больницы на 2 600 мест. Поскольку у 80% инфицированных наблюдаются лишь легкие признаки заболевания, для них были созданы 10 временных больниц в гимназиях и выставочных залах.

6. В настоящее время Китай еженедельно может производить 1,6 миллиона наборов для диагностики коронавируса. Тест даёт результат в тот же день. По всей стране каждый, кто идёт к врачу с температурой, проверяется на наличие вируса. В провинции Гуандун, которая далеко от Уханя, было протестировано 320 000 человек, 0,14% из них оказались заражены.

7. Случаи, когда у инфицированных не проявлялись симптомы заболевания, очень редки. Чаще всего вирус даёт о себе знать в течение нескольких дней после заражения.

8. Наиболее распространёнными симптомами являются: жар (88%) и сухой кашель (68%), недомогание (38%), отхаркивание слизи при кашле (33%), одышка (18%), боль в горле (14%), головные боли (14%), мышечные боли (14%), озноб (11%). Реже наблюдается тошнота и рвота (5%), заложенность носа (5%) и диарея (4%). Насморк не является симптомом COVID-19.

9. Обследование 44 672 инфицированных людей в Китае показало, что смертность в среднем составляет 3,4%. Этот показатель сильно зависит от возраста, пола, наличия других проблем со здоровьем и скорости реакции системы здравоохранения. Так, уровень смертности среди инфицированных с ранее существовавшими сердечно‑сосудистыми заболеваниями составил 13,2%, при высоком уровне сахара в крови — 9,2%, у людей с высоким давлением — 8,4%, с хроническими респираторными заболеваниями — 8%. В случае отсутствия проблем со здоровьем смертность инфицированных наблюдается в 1,4% случаев.

10. Китай уже проверил различные методы лечения заболевания, и самые успешные из них были внедрены по всей стране. Благодаря этому уровень смертности сейчас ниже, чем месяц назад.

11. Чем вы моложе, тем меньше вероятность заражения и осложнений при инфицировании. На данный момент 72,8% заражённых — люди старше 40 лет. Дети и молодёжь до 19 лет — 2,1% заражённых.

12. Женщины заболевают так же часто, как и мужчины. Однако только 2,8% заражённых китаянок умерли от этой болезни, тогда как у мужчин этот показатель достигает 4,7%. У беременных, заражённых в последнем триместре, дети рождаются здоровыми. О влиянии инфекции на плод на более ранних этапах беременности пока говорить рано.

13. Новый вирус генетически на 96% идентичен известному коронавирусу у летучих мышей и на 86–92% идентичен коронавирусу у панголинов. Таким образом, передача мутировавшего вируса от животных людям является наиболее вероятной причиной появления COVID-19.

14. С конца января число новых заражённых в Китае неуклонно снижается. В настоящее время в среднем фиксируется лишь 329 новых случаев в день.

Месяц назад их число составляло около 3 000.

15. Невероятно эффективным фактором сдерживания вспышки стали опросы, которые Китай проводит среди инфицированных людей по всей стране. У них спрашивают обо всех недавних контактах с другими лицами, а затем проверяют их. Для этого в Ухане работают 1 800 команд, в каждой из которых минимум 5 человек. Но усилия за пределами города тоже велики. Например, в Шэньчжэне заражённые назвали 2 842 человека, все из которых были найдены. В настоящее время из них проверили 2 240 человек, и оказалось, что 2,8% из них тоже заразились. В провинции Сычуань было названо 25 493 человека, из которых найдены 25 347 (99%). Из них 23 178 уже были обследованы и 0,9% оказались заражены. В провинции Гуандун названо 9 939 человек, и все они тоже были найдены — 7 765 из них уже обследованы и 4,8% оказались инфицированы. Это означает, что при контакте с заражённым человеком вероятность заболеть коронавирусом составляет от 1 до 5%.

В завершение цитата из отчёта ВОЗ о заслугах Китая в сдерживании коронавируса:

Смелый подход Китая к сдерживанию быстрого распространения этого нового респираторного патогена изменил ход нарастающей смертельной эпидемии. Перед лицом ранее неизвестного вируса Китай развернул, возможно, самые амбициозные, оперативные и агрессивные меры по сдерживанию болезни. Бескомпромиссное и строгое использование Китаем нефармацевтических мер по сдерживанию передачи вируса COVID-19 в различных условиях даёт жизненно важные уроки для глобальных ответных мер.