15 столичных жителей попались на фейковые объявления о «чудо-строителях»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичного Департамента полиции задержан 44-летний мужчина, обманувший в интернете более 15 жителей столицы, передает МИА «Казинформ».
Мужчина размещал объявления о том, что доставит в любой город страны профессиональных сотрудников для выполнения любого объема строительных работ. Указывая приемлемые цены, он обещал скидки и качественное исполнение. На его объявления обращали внимания работодатели, привлеченные красивыми обещаниями и небольшой ценой за услуги.
В ходе разговора по телефону задержанный умело исполнял роль делового человека и убеждал клиентов в качестве выполняемых работ. Когда договоренность о предоставлении услуг была достигнута, мужчина просил перечислить предоплату на банковскую карту. Для своей схемы он заранее попросил постороннего человека открыть банковскую карту. Когда же поступали деньги, он отключал телефоны и удалял свои объявления.
Как установили полицейские, мошенник никакого отношения к выполнению строительных работ не имел, он является безработным и ранее неоднократно судим за мошенничество.
В настоящее время задержанный водворен в Следственный изолятор, в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество). Возможно пострадавших от действий задержанный может быть больше.
Граждан, обманутых аналогичным образом, просят сообщить в дежурную часть УП района «Алматы» г. Нур-Султана по телефонам 8(7172)71-67-10, 8(7172)71-67-90, 8-708-111-32-14.
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