15 столичных заведений за сутки нарушили карантин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять нарушителей карантина среди субъектов предпринимательства. За сутки, 27 июля в несоблюдении ограничительных мер уличили 15 заведений города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

За сутки было проведено свыше 200 рейдовых мероприятий, проверено 240 объектов предпринимательства столицы. Среди выявленных нарушений – несоблюдение масочного режима, социальной дистанции, режима работы, массовое скопление людей.

В Есильском районе в числе нарушителей оказались кафе «Opus One», объект быстрого питания «Lavash Food» и ночной клуб «Aura Club Alanya».

Мониторинговая группа района Сарыарка зафиксировала нарушения карантина в барах «Буржуй» и «Chili Grill».

К административной ответственности за несоблюдение установленных ограничений привлекли 7 заведений, расположенных в Байконурском районе. В том числе – ночной клуб «Zara», лаундж-бар «Barrus», бары «Шашлыков», «Gastro Bar», компьютерный клуб «Respawn», рынок «Амир», кафе «Шашлычок».

В этот список также попали лото клуб по улице Манаса, бар «Панаехали» и коттедж по улице Балкантау, расположенные в районе Алматы.

Все собранные в отношении нарушителей материалы переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно выявляют около 1300 новых случаев заболевания КВИ. В этой связи жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима.