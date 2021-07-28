15 столичных заведений за сутки нарушили карантин в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять нарушителей карантина среди субъектов предпринимательства. За сутки, 27 июля в несоблюдении ограничительных мер уличили 15 заведений города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
За сутки было проведено свыше 200 рейдовых мероприятий, проверено 240 объектов предпринимательства столицы. Среди выявленных нарушений – несоблюдение масочного режима, социальной дистанции, режима работы, массовое скопление людей.
В Есильском районе в числе нарушителей оказались кафе «Opus One», объект быстрого питания «Lavash Food» и ночной клуб «Aura Club Alanya».
Мониторинговая группа района Сарыарка зафиксировала нарушения карантина в барах «Буржуй» и «Chili Grill».
К административной ответственности за несоблюдение установленных ограничений привлекли 7 заведений, расположенных в Байконурском районе. В том числе – ночной клуб «Zara», лаундж-бар «Barrus», бары «Шашлыков», «Gastro Bar», компьютерный клуб «Respawn», рынок «Амир», кафе «Шашлычок».
В этот список также попали лото клуб по улице Манаса, бар «Панаехали» и коттедж по улице Балкантау, расположенные в районе Алматы.
Все собранные в отношении нарушителей материалы переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно выявляют около 1300 новых случаев заболевания КВИ. В этой связи жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима.
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