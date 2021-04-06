15 стандартов «Халал» разработали в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году Министерством торговли и интеграции разработаны и приняты более 15 стандартов «Халал». Об этом рассказал заместитель генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии ведомства Кайнар Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга прозвучал вопрос от журналиста о том, сколько производителей сейчас в Казахстане имеют знак «Халал» и ведется ли контроль за ними.

«Вопросы сертификатов «Халал» больше относятся к вопросам качества. В этом году более 15 стандартов «Халал» были разработаны и приняты Министерством торговли и интеграции, которые сейчас в процессе внедрения на производство. В прошлом году тесно сотрудничали с контрпартнерами – органами по стандартизации Арабских Эмиратов и Турции, проводили работу по внедрению принципов в жизнь. Данный вопрос будет урегулирован и эти вопросы будут решены пошагово», - пояснил Кайнар Тайжанов.

Ранее он рассказал о том, что межгосударственные стандарты имеют такой же статус, как государственные стандарты.