15 случаев ВИЧ выявлено в Актюбинской области с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Актюбинской области выявлено 15 случаев ВИЧ. Об этом рассказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель главного врача областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Анна Каспирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Актюбинской области выявлено15 случаев ВИЧ, в том числе ВИЧ заразилось 13 мужчин и 2 женщины, в основном половым путем. Всего с нарастающим итогом зарегистрировано 645 случаев ВИЧ, из них 541 случай среди граждан РК, 80 случаев среди иностранных граждан, остальные случаи - анонимно. В основном преобладает половой путь заражения, эпидситуация стабильная, мы занимаем 15 место среди 17 регионов, показатель распространенности в 3,5 раза меньше чем по стране», - говорит А. Каспирова.

В 2021 году в регионе было выявлено 58 случаев ВИЧ, что меньше уровня 2020 года.

«В прошлом году было выявлено 58 случаев ВИЧ, в том числе 57 среди граждан РК, это меньше чем в 2020 году несмотря на рост количества обследованных, что показывает стабильность эпидситуации. Это также говорит о том, что профилактические мероприятия имеют позитивный эффект. Большинство выявленных обследовались по эпидемиологическим показателям, это граждане у которых был контакт с людьми с ВИЧ, клинические проявления ВИЧ.

Среди выявленных 72% заразились половым путем, 75% зараженных составили мужчины. Всего на учете состоит 356 людей с ВИЧ, из них 147 женщин. Специальное лечение получает 85% из состоящих на учете. На сегодня ВИЧ является до конца не излечимым заболеванием», - прокомментировала А. Каспирова.