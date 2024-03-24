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    20:00, 23 Март 2024 | GMT +6

    15 случаев схода снежных лавин зафиксировало МЧС

    Лавина сошла недалеко от астрономической обсерватории Асы в Заилийском Алатау
    Фото: ДЧС Алматинской области

    О лавинной обстановке в горах Алматы и Алматинской области рассказали в МЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    22 марта на юге и юго-востоке Республики выпали осадки, прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего было зарегистрировано 5 случаев лавин общим объемом 404400 м³. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне р.Котырбулак с объемом 400000 м³ снега.

    23 марта на юге, юго-востоке Республики преобладает ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184000 м³.

    — С целью обеспечения лавинной безопасности по рекомендациям ГУ «Казселезащита» были выставлены блок посты по ограничению доступа населения и отдыхающих в зоны лавинного риска, выдавались уведомления-рекомендации, брошюры «Осторожно лавина!!!», проводятся регулярные патрулирования и обследования лавино-опасных участков. Большая часть снежных лавин сходили в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог. Наиболее крупные лавины сошли в ущельях Улкен и Киши Алматы, наибольшая зафиксирована в ущелье Турген с объемом 45000 м³ снега, — говорится в сообщении МЧС.

    Сошедшие лавины относятся к «мокрым» лавинам, шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы.

    ГУ «Казселезащита» настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни, так как в горах отмечается высокая степень лавинной опасности.

    Теги:
    МЧС Горы Снег Алматинская область Лавина
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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