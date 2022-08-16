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15 силовиков подозревают в пытках при расследовании январских событий
16 Августа 2022 17:26

15 силовиков подозревают в пытках при расследовании январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил о гибели 6 подозреваемых в участии в январских беспорядках во время допроса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следствием также установлено, что в результате применения недозволенных методов допроса сотрудниками силовых органов скончались 6 человек, подозреваемых в участии в массовых беспорядках», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Он заверил, что все эти факты тщательно расследуются специальными прокурорами.

«Подозреваемыми признаны 15 силовиков, к ним применены различные меры пресечения. Кроме того, за превышение своих полномочий, повлекшее гибель отдельных граждан на блокпостах и вблизи воинской части в городе Талдыкоргане, а также на площади в городе Алматы, к уголовной ответственности привлекается ряд военнослужащих», - отметил представитель Генпрокуратуры.

«Как мною отмечено выше, с учетом сложности и трудоемкости расследований, установление обстоятельств смерти оставшихся лиц и виновных в их гибели продолжается в рамках проводимых расследований», - добавил Е. Килымжанов.

Фото: ortcom.kz




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