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    17:31, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    15 штрафов почти на миллион тенге выписали за нарушение саннорм в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать нарушения карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев рассказал, что с начала октября 23 мониторинговые группы провели 120 рейдов на 680 объектах. В результате привлекли к ответственности 15 лиц на общую сумму в 948 тысяч тенге.

    Нарушают режим карантина североказахстанцы с «красным» и «желтым» статусом. Они пытались пройти на объекты, участвующие в проекте «Ashyq».

    В октябре таких нарушителей зарегистрировали 93. На них наложили штрафы на общую сумму свыше трех миллионов тенге.

    По словам А. Жуматаева, данные 88 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные штрафы, опубликовали в средствах массовой информации.

    Между тем ежесуточное число инфицированных продолжает расти. Показатель заболеваемости COVID-19 самый высокий среди других областей страны. Регион рискует перейти в «темно-красную» зону, при которой вводится полный локдаун.

    С 25-го октября в области ужесточают режим карантина.

    Теги:
    Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество
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