15 штрафов почти на миллион тенге выписали за нарушение саннорм в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать нарушения карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев рассказал, что с начала октября 23 мониторинговые группы провели 120 рейдов на 680 объектах. В результате привлекли к ответственности 15 лиц на общую сумму в 948 тысяч тенге.

Нарушают режим карантина североказахстанцы с «красным» и «желтым» статусом. Они пытались пройти на объекты, участвующие в проекте «Ashyq».

В октябре таких нарушителей зарегистрировали 93. На них наложили штрафы на общую сумму свыше трех миллионов тенге.

По словам А. Жуматаева, данные 88 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные штрафы, опубликовали в средствах массовой информации.

Между тем ежесуточное число инфицированных продолжает расти. Показатель заболеваемости COVID-19 самый высокий среди других областей страны. Регион рискует перейти в «темно-красную» зону, при которой вводится полный локдаун.

С 25-го октября в области ужесточают режим карантина.