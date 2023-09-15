15 сентября в Казахстане стартует кампания прикрепления к медицинским организациям

Ежегодная кампания прикрепления проводится в течение двух месяцев – с 15 сентября по 15 ноября. В этот раз казахстанцы получат возможность зарегистрироваться в одной из 1935 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В частности, 710 государственных и 1225 частных клиник., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФОМС.

Граждане, желающие сменить поликлинику, могут воспользоваться такой возможностью во время кампании прикрепления.

Фонд медстрахования рекомендует прикрепляться к поликлинике, которая находится рядом с домом, в пределах 15-минутной пешей доступности. Так будет удобнее как для самого пациента, так и для более оперативного реагирования врачей при вызове на дом. Это следует учитывать, особенно семьям с маленькими детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью и тем, кто находится на лекарственной терапии или вынужден часто посещать клинику. При этом она должна иметь договор с Фондом социального медицинского страхования на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи.

Ознакомиться с перечнем таких поликлиник можно на сайте fms.kz в разделе «Выбор клиники».

Стоит отметить, что получать медпомощь в «новой» поликлинике пациент начнет с 1 января 2024 года, а до 31 декабря текущего года пациент будет посещать свою нынешнюю поликлинику.

Те же, кто не воспользовался кампанией прикрепления, остаются прикрепленными в своей организации ПМСП.

Как прикрепиться к поликлинике?

Способы прикрепления к поликлинике не менялись, их два. Первый – через государственную услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на сайте электронного правительства egov.kz. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте, выбрать данный вид услуги и далее заполнить открывшуюся форму. При этом рекомендуется предварительно уточнить в интересующей вас поликлинике наличие свободных мест на участке, чтобы не получить отказ в регистрации.

Второй способ – обратиться в поликлинику напрямую и написать там заявление. Но этот путь подходит только определенным категориям населения – пенсионерам; лицам с инвалидностью; законным представителям и опекунам лиц с инвалидностью с детства; осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы; студентам; служащим в армии; детям, родившимся за границей; сиротам, детям из домов малютки, или из домов престарелых; иностранцам, прикрепляющимся по договорам добровольного или вмененного медицинского страхования.

Изменились правила прикрепления для иностранных граждан

В этом году правила прикрепления изменились для иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран – участниц ЕАЭС (РФ, Беларусь, Кыргызстан, Армения). Теперь иностранцы должны предъявить договор ДОБРОВОЛЬНОГО медицинского страхования (ДМС) или договор ВМЕНЁННОГО медицинского страхования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. Прикрепляются они только на срок действия договора. Новые правила вступили в действие с 14 августа этого года.

Проверить свой статус в системе ОСМС можно с помощью следующих инструментов:

• мобильное приложение Qoldau 24/7

• официальный сайт fms.kz

• @SaqtandyrýBot в Telegram

• Контакт-центр 1414

• мобильное приложение Damumed.