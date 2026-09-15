15 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Еркебулан МАМБЕТОВ, казахстанский государственный деятель

Фото: 365info.kz

Родился в 1962 году в Бишкульском районе Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт (1985), специальность — инженер-механик; Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (2005), специальность — экономист-менеджер.

Трудовая деятельность: лаборант СевНИИЖ, рабочий, мастер-наладчик, механик, главный инженер, директор совхоза, председатель ПК «Минкесерский» (1985–1998); директор коммандитного товарищества «Мамбетов и К» (1998–2004); аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (05.2004–10.2007); аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (10.2007–10.2008); генеральный директор коммандитного товарищества «Мамбетов и К» (2008–2023); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2023–2026).

Ержан СЫБАНКУЛОВ, первый заместитель прокурора области Жетісу

Родился в 1974 году в Алматинской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби по специальности «Правоведение» (1996).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры Жетысуского района Алматы (1996); помощник прокурора Жетысуского района Алматы (1996–1998); прокурор отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры Костанайской области (1998–1999); старший прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области (1999–2000); заместитель прокурора Аулиекольского района Костанайской области (2000–2001); прокурор отдела прокуратуры Павлодара (2002); прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Павлодарской области (2002–2003); старший прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Павлодарской области (2003); прокурор Актогайского района Павлодарской области (2003–2007); прокурор Баянаульского района Павлодарской области (2007–2012); начальник управления Комитета регистрационной службы и правовой помощи Министерства юстиции РК (2012–2013); прокурор Текели Алматинской области (2013–2015); исполняющий обязанности начальника управления профессионального обучения и развития Института повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2015–2016); помощник ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016); старший прокурор управления кадровой работы аппарата Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2016–2017); в распоряжении Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2017); старший прокурор управления кадровой работы аппарата Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2017–2018); ведущий научный сотрудник Центра исследования вопросов совершенствования правоохранительной системы Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2018–2019); старший помощник Генерального прокурора РК (2019); заместитель прокурора Алматинской области (2019–2022).

На занимаемой должности — с августа 2024 года.

Александр СУХАНОВ, заведующий аналитическим отделом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан

Фото: Akorda

Родился в 1976 году. Окончил Институт предпринимательства и культуры менеджмента, специальность — менеджер-экономист (1997); Высшую школу права «Әділет» (2001).

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в медийных и аналитических структурах (1997–2004); сотрудник дочерних организаций, центрального аппарата АО «НК «КазМунайГаз» (2004–2012); инспектор, заведующий сектором пресс-службы Президента РК, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2012–2018); заведующий аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан (2018–2026).

На занимаемой должности — с сентября 2026 года.

Арман БЕЙСЕНБАЕВ, первый заместитель начальника Департамента полиции города Шымкента

Фото: time.kz

Родился в 1979 году. Окончил Костанайский филиал Акмолинской высшей школы МВД РК; Астанинский юридический колледж МВД РК, специальность — «Юрист».

Трудовая деятельность: дознаватель отделения дознания 2-го отдела полиции УВД Шымкента (1998); следователь группы по расследованию имущественных преступлений и незаконного оборота наркотических средств следственного отделения 2-ОП УВД Шымкента; оперуполномоченный ОУР 2-ОП Шымкента ГУВД ЮКО; оперуполномоченный группы по розыску уголовных преступников и без вести пропавших лиц ОУР 2-ОП Шымкента ГУВД ЮКО; старший оперуполномоченный отдела организации борьбы с наркобизнесом и разработки межрегиональных наркогруппировок УБН ДВД ЮКО; начальник отдела профилактики наркомании межведомственных координаций управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО; начальник управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области; начальник Енбекшинского отдела полиции управления внутренних дел города Шымкента ДВД ЮКО (2012); начальник ГУВД города Шымкента (2015–2017); первый заместитель начальника УВД города Шымкента (2018); заместитель начальника департамента полиции Шымкента (2019–2024); первый заместитель начальника департамента полиции Шымкента (2024–2025); первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области (2025–2026).

На занимаемой должности — с февраля 2026 года.

Максат КАЛИАКПАРОВ, вице-министр транспорта Республики Казахстан

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в 1980 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

Трудовая деятельность: специалист по таможенным вопросам РГП «База МТО УДП РК» (2000); работа в коммерческих и квазигосударственных структурах; инженер в Актауском международном морском торговом порту; работа на различных должностях в Министерстве транспорта и коммуникаций; заместитель председателя правления АО «Центр электронных финансов» (2019–2023).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.

Также в этот день родились:

Иса КАШКЫНБАЕВ, общественно-политический деятель, один из первых казахских врачей

Фото: e-history.kz

Родился в 1891 году в Уральской области. Окончил Уральское военное училище, медицинский факультет Казанского университета.

Трудовая деятельность: в 1917 году — заведующий отделом Уральской областной земской управы. В декабре того же года был избран кандидатом в члены Временного Национального совета (Алаш-Орды). По решению Казахской РКП(б) от 21 июня 1920 года с формулировкой «социально опасный» был направлен в Заволжский военный округ. После вмешательства Казахского наркомпроса его перенаправили в Ташкент. 1 октября 1930 года, когда против него, а также против Мухтара Ауэзова и Кошке Кеменгерова было выдвинуто обвинение в том, что они являются членами Ташкентской нелегальной националистической организации, он был возвращен в Алматы. В середине 1930-х годов Иса Кашкынбаев был заведующим отделом функциональной диагностики медицинского института. 23 апреля 1938 года против него было возбуждено уголовное дело с обвинением в контрреволюционной деятельности. 1 декабря 1939 года Иса Кашкынбаев был освобожден из-под стражи. В годы войны руководил эвакуированным госпиталем.

За участие в боях на Сталинградском и Украинском фронтах награжден орденом Красной Звезды и медалями. Был одним из организаторов Ташкентской мусульманской краевой фельдшерской школы, в послевоенное время работал в Ташкентском научно-исследовательском институте курортологии имени Семашко.

Абсаттар кажи ДЕРБИСАЛИ, казахстанский религиозный деятель, дипломат, ученый-востоковед

Фото: ДУМК

Родился в 1947 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Чимкентский педагогический институт имени М. О. Ауэзова (1969); аспирантуру Института востоковедения АН СССР, специальность — востоковед-арабист (1975).

Трудовая деятельность: стажировка в Королевском университете имени Мухаммада V (Марокко) (с 1975 года); научный сотрудник Института литературы и искусства АН Казахстана (с 1976 года); преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана филологического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (1977–1985); заведующий кафедрой арабской филологии Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (1984–1997); стажер университета Аз-Зайтуна (Тунис) (с 1985 года); докторант Института востоковедения АН СССР (1986–1988); декан факультета востоковедения Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (с 1989 года); заведующий кафедрой арабской филологии, проректор по языкам и международным связям Казахского государственного университета имени аль-Фараби (с 1991 года); советник Посольства РК в Королевстве Саудовская Аравия (с 1997 года); Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана (2000–2013); директор Института востоковедения имени Сулейменова (с 2013 года).

Доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Казахстана. Нашел в рукописном хранилище библиотеки Берлинского университета и перевел с чагатайского на казахский поэму Дулати «Джахан наме», состоящую из 1329 бейтов, а также отыскал в Мазар-и-Салатин (Кашмир, 1988) могилу этого выдающегося деятеля. Под редакцией Абсаттара Дербисали и с его предисловием в 2002 году на казахском языке издан главный труд Дулати «Тарих-и-Рашиди».

Награжден орденами «Парасат» (2004), «Наука и искусство» I степени (Египет, 2002), «ал-Фахр» (Россия, 2007), «Шарапат» (МНР, 2009); тремя медалями РК; нагрудным знаком «За вклад в развитие казахстанской науки» Министерства образования и науки РК (2007).