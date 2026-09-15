15 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день демократии

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2007 года в резолюции, посвященной поддержке усилий правительств по развитию и укреплению демократий (резолюция № A/RES/62/7). Отмечается ежегодно с 2008 года. Учрежден в связи с принятием в 1997 году Всеобщей декларации о демократии по предложению Международной конференции стран новой и возрожденной демократии.

СОБЫТИЯ

В 1995 году Указом Президента Республики Казахстан столицей страны стал город Акмола. Переезд столицы состоялся в 1997 году. В июне 1998 года состоялась торжественная презентация новой столицы Казахстана. Акмола была переименована в Астану.

В 1996 году в Райымбекском районе, в 300 км от Алматы, на пересечении дорог в Нарынкол и Карасаз был установлен памятник Райымбек батыру.

Райымбек батыр (1705–1785) родился на территории, где сейчас расположена Алматинская область.

Мавзолей, построенный на месте захоронения исторической личности, вошел в пятерку исторических памятников Алматы, включенных в Сакральную карту Казахстана.

В 2005 году в целях обеспечения стабильности, реализации мер по предупреждению, пресечению и ликвидации международного терроризма, а также укрепления международного сотрудничества между государствами от имени Республики Казахстан была подписана Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма.

В 2011 году в честь многовековой дружбы народов России и Казахстана в селе Малый Арал Красноярского района Астраханской области на могиле хана Букея был сооружен мавзолей. Высота от основания до вершины шпиля мавзолея составляет 18 метров, ширина — 12 на 15 метров. Для его возведения использован традиционный для этого региона материал — мангистауский ракушечник. Внутренняя отделка выполнена из мрамора и гранита. На прилегающей территории установлены ограждения и озеленен постоялый двор.

Букей хан (1742–1815) — сын Нурали хана, внук Абулхаир хана. Председатель ханского совета Малой орды, учрежденного в 1779 году.

В 2011 году АО «Казпочта» ввело в обращение почтовую марку из серии «Памятные, юбилейные даты», посвященную 100-летию со дня рождения академика Академии наук КазССР, профессора, доктора физико-математических наук Орымбека Жаутыкова.

Почтовая марка номиналом 32 тенге выполнена офсетным способом в четыре краски, с гребенчатой перфорацией. Размер — 28×30 мм, тираж — 30 тысяч штук. Художник — Николай Соколов.

В 2013 году в Усть-Каменогорске, в сквере парадного входа во Дворец культуры металлургов, был открыт бронзовый памятник легендарному «золотому металлургу» Казахстана Ахату Салемхатовичу Куленову.

Ахат Куленов — детдомовец из репрессированной семьи. Его профессиональный талант инженера-новатора помог создать одно из наиболее успешных предприятий металлургии Казахстана — Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат (сегодня — «Казцинк»).

В 2016 году в Алматы открылась выставка фотографий, посвященная жизни и творчеству легендарного исполнителя Батырхана Шукенова. На выставке было представлено около ста работ, многие из которых ранее нигде не публиковались. Среди них — большое количество авторских фотографий Николая Постникова, который на протяжении всего творческого пути певца, со времен съемок клипа «Джулия» до последних концертов, сопровождал его. Подборкой фотографий и дизайном выставки занимался известный казахстанский художник и близкий друг Батыра Нурлан Туреханов.

В 2016 году в Казахстане был официально запущен утвержденный национальный лекарственный формуляр (КНФ), ранее функционировавший в пилотном режиме.

Казахстан стал первой страной в СНГ, создавшей подобный информационный ресурс. При разработке КНФ использовался передовой мировой опыт ведения фармакотерапии.

В 2017 году в селе Карауыл Абайского района Восточно-Казахстанской области прошли юбилейные торжества в честь 120-летия Мухтара Ауэзова. В честь великого казахского писателя земляки открыли памятник одному из главных героев его знаменитого романа «Путь Абая» — султану Кунанбаю, отцу казахского философа, поэта и просветителя Абая.

В 2019 году в Жанааркинском районе Карагандинской области был установлен мировой рекорд. Одновременно жители, собравшиеся из 12 сел и двух поселков района, взбили 10 000 литров кумыса в специальных чанах — күбі. Достижение было зафиксировано международными экспертами.

— Я специально прилетела из Кубы, чтобы зафиксировать этот рекорд. Он будет считаться по объему приготовленного напитка, количеству участников акции и использованных сосудов. У нас очень много разных рекордов, но такой — впервые. Мы все проверили, все взвесили, — сказала представитель Книги рекордов Гиннесса Юделькис Диас.

В этот же день руководству Жанааркинского района вручили сертификат, подтверждающий установление рекорда.

В 2020 году в Хайфе (Израиль) состоялось открытие памятной доски в честь 1150-летия со дня рождения философа Великой степи Абу Наср аль-Фараби на улице его имени.

Заместитель мэра города Хайфы Лазарь Каплун отметил, что памятная доска расположена на стыке арабского и еврейского кварталов города и символизирует единение культур.

Улица аль-Фараби была открыта в 1960 году в арабском квартале Хайфы. Она расположена в историческом районе города недалеко от знаменитых Бахайских садов и Хайфского музея искусств. Ее протяженность составляет 1,5 км.

В 2020 году в Сырымском районе Западно-Казахстанской области был возведен мавзолей Ерсары батыра, бывшего воином и доверенным лицом Сырыма Датова. Они вместе участвовали в освободительной борьбе.

Диаметр мавзолея составляет 5 метров, длина — 7 метров. Мавзолей построен в виде гигантского шлема и является символом бессмертного подвига героя.

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