15 рыбаков спасли из снежного плена на Бухтарминском водохранилище в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области спасатели продолжают оказывать помощь рыбакам, оставшимся на льду в условиях непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«15 марта спасатели ДЧС оказали помощь 15 рыболовам, оставшимся на своих 6 автомобилях на льду в районе Бухтарминского водохранилища на участке Табанды Кара. С помощью лебедки и спецтехники «ТРЭКОЛ» сотрудники Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО извлекли из заносов 6 автомашин и отбуксировали транспортные средства до очищенного участка автодороги. Как оказалось, рыболовы, приехав на зимний водоем, остались заложниками непогоды на расстоянии 3 километров от берега и не смогли без спасателей вернуться», - рассказали в ДЧС.

Когда спасательные работы завершились, сами рыболовы посоветовали гражданам, не попадать в аналогичную ситуацию и соблюдать рекомендации от службы ЧС.

Всего в период с 14 по 15 марта 2021 года на данном участке спасатели помогли 26 рыболовам и 11-ти автомобилям выбраться из снежных переметов.

ДЧС ВКО напоминает: не покидайте населенные пункты в период непогоды. Узнать о штормовом предупреждении и состоянии дорог можно в мобильном приложении «Дармен».

В случае чрезвычайной ситуации сообщить по номеру 112.