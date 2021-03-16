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    18:51, 15 Март 2021 | GMT +6

    15 рыбаков спасли из снежного плена на Бухтарминском водохранилище в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области спасатели продолжают оказывать помощь рыбакам, оставшимся на льду в условиях непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «15 марта спасатели ДЧС оказали помощь 15 рыболовам, оставшимся на своих 6 автомобилях на льду в районе Бухтарминского водохранилища на участке Табанды Кара. С помощью лебедки и спецтехники «ТРЭКОЛ» сотрудники Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО извлекли из заносов 6 автомашин и отбуксировали транспортные средства до очищенного участка автодороги. Как оказалось, рыболовы, приехав на зимний водоем, остались заложниками непогоды на расстоянии 3 километров от берега и не смогли без спасателей вернуться», - рассказали в ДЧС.

    Когда спасательные работы завершились, сами рыболовы посоветовали гражданам, не попадать в аналогичную ситуацию и соблюдать рекомендации от службы ЧС.

    Всего в период с 14 по 15 марта 2021 года на данном участке спасатели помогли 26 рыболовам и 11-ти автомобилям выбраться из снежных переметов.

    ДЧС ВКО напоминает: не покидайте населенные пункты в период непогоды. Узнать о штормовом предупреждении и состоянии дорог можно в мобильном приложении «Дармен».

    В случае чрезвычайной ситуации сообщить по номеру 112.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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