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15 ресторанов и кафе закрыли за нарушение санитарного режима в Семее

17 Июня 2020 14:51
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15 ресторанов и кафе закрыли за нарушение санитарного режима в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее продолжаются рейды по объектам общественного питания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

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Соблюдение ограничительных мер заведениями проверяет комиссия, в состав которой вошли представители отдела предпринимательства, акимата, санэпидемстанции и управления полиции.

За вечер рейдом охвачено было 23 объекта. По итогам проверки за нарушение санитарного режима были закрыты 15 заведений общепита. В частности, закрыт ресторан в районе рынка за нарушение масочного режима, а также у официантов ресторана нет перчаток, нет термометров для сотрудников, нет дезковрика. Проведена разъяснительная работа.

«Летнее кафе при ресторане продолжает работу. Закрыто и кафе в районе Набережной, где за одним столом собралось более 6 человек, а посетители по территории передвигаются без масок. С руководством кафе также проведена разъяснительная работа. Закрыты по тем же причинам и заведения, расположенные в районах Центрального парка, парка Победы, ВКРЭК и в поселке Восточный. Рейдом также был охвачен фаст-фуд в районе Парка Победы. Здесь комиссия выявила полное несоответствие карантинных мероприятий. Руководителю вручено уведомление и проведена разъяснительная работа», - пояснили в инфоцентре.

В участники рейда отметили, что закрытые объекты смогут возобновить свою работу после устранения всех нарушений. Хотя были и те, кто заботится о своих клиентах и соблюдает все необходимые санитарные нормы. Рейды продолжаются.



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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Орал Ерланулы

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