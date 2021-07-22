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15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
22 Июля 2021 09:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июля 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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