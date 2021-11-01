АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 притонов для занятия проституцией ликвидировали в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности лиц, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение, в минувшие выходные полицейскими выявлен притон. Дислоцировался он в одной из квартир по улице Тынышбаева.

«Всего с начала года выявлено 15 таких помещений, владельцы которых за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Кроме того, меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги. В свое оправдание большинство из них твердит, что тяжелое материальное положение заставило их заниматься проституцией. На деле же зачастую данным промыслом занимаются лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие антиобщественный образ жизни», – поделился начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Спикер отметил, что точечные рейды полицейскими проводятся ежедневно. Среди правонарушителей часто встречаются иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство РК. Решением суда они подлежат выдворению за пределы страны.



