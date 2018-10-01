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15 пожилых пар связали себя узами брака в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в 2018 году 15 пожилых пар решили связать себя узами брака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Как рассказали местные регистраторы, с 1 января по 30 сентября 2018 года в столице было зарегистрировано 15 браков в категории от 60 и выше. Самые возрастные молодожены создали семью в районе Есиль. Как пояснили сотрудники местного РАГС, главе семьи - 74 года, его супруге - 69 лет. Вступила в брак эта пара повторно. После развода умудренные опытом решили сойтись снова.
Вторые в списке самых возрастных пар стали 69-летние супруги, проживающие в районе Сарыарка. По словам сотрудников РАГС, к браку пара шла долгое время и решила зарегистрироваться после уговоров родных и близких.
«Мы видим разных людей, разного возраста изо дня в день. Пожилые люди всегда приходят в приподнятом настроении и отличаются своим видом - в очень аккуратных нарядах, с праздничным настроением», - рассказала руководитель отдела РАГС акимата района Сарыарка Бахытгуль Шайкенова.
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