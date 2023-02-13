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15 организаторов финпирамиды осуждены в Алматы

13 Февраля 2023, 19:32
15 организаторов финпирамиды осуждены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest). Их головной офис находился в г.Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Под видом торговли на всемирной площадке «AMAZON» (США), на основании доверительного управления, граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах. Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.

Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге.

Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.

Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от 6 до 7 лет).

Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными, воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации.


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