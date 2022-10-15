15 Октября 2022, 08:00

15 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1894-1938) родился- писатель, один из основоположников современной казахской литературы, поэт, драматург, видный государственный деятель.

Родился в зимовье Карашилик Агадырского (ныне - Шетский) района Карагандинской области. Учился в Нильдинской русско-казахской школе, в начальной приходской школе, в городском училище Акмолинска и в Омской учительской семинарии.

В 1914 году Сейфуллин стал одним из руководителей первого культурно-просветительского общества казахской молодежи «Бірлік» («Единство») в Омске, которая выступала против притеснения царской империи, пропагандировала достижения культуры и науки среди казахского народа. С 1 сентября 1916 года - преподаватель в Бугулинской школе, в основании которой он принимал самое непосредственное участие. В апреле 1917 года Сакен Сейфуллин создал общественно-политическое и культурное общество «Жас қазақ» («Молодой казах»). В июле 1917 года участвует в издании газеты «Тіршілік» («Жизнь»).

В июне 1918 года в Акмолинске произошел контрреволюционный мятеж, были арестованы руководители Совдепа. С. Сейфуллин был заключен в «вагон смерти» атамана Анненкова, отправлен в Омскую тюрьму. 3 апреля 1919 года совершил побег и вернулся в родной аул, затем перебрался в город Аулие-Ата (ныне - Тараз), где активно участвовал в установлении Советской власти, в аулах, расположенных на берегу рек Шу, Сарысу. В 1920 году вернулся в Акмолинск, стал заместителем председателя исполкома. 4 октября 1920 года в Оренбурге открылся первый учредительный съезд Советов Казахстана, на котором была провозглашена Казахская АССР. С. Сейфуллин был избран членом президиума ЦИК КАССР. В эти годы он был редактором газеты «Еңбекші қазақ» («Трудовой казах»), журнала «Қызыл Қазақстан» («Красный Казахстан»), заместителем наркома просвещения. На третьем съезде Советов Казахстана в 1922 году был избран председателем Совнаркома КАССР.

Много внимания уделял сбору памятников казахского фольклора, их исследованию и публикации. С. Сейфуллин стал первым казахским писателем, удостоенным орденом Трудового Красного знамени.

Репрессирован, расстрелян в Алматы. Реабилитирован в 1958 году посмертно. В честь С. Сейфуллина в Казахстане названы театры, школы, библиотеки, улицы. В 1985 году в Целинограде (ныне - Астана) создан мемориальный музей С. Сейфуллина. В 2004 году была выпущена почтовая марка, посвященная С. Сейфуллину.

назад (1905-1995) родился- поэт, журналист, народный писатель Казахстана, участник Великой Отечественной войны.

Родился в селе Жанажол Курмангазинского (бывшего Денгизского) района Атырауской области.

Трудовая деятельность: редактор газеты «Турксиб» (1934-1936); директор Казахского государственного издательства (1936-1942); служил в рядах Советской армии (1942-1947); директор Казахского государственного учебно-педагогического издательства (1947-1953).

В 1937 году вышла в свет его первая поэма «Еділ толқыны» («Волжские волны»). Автор сборников стихов «Жүрек сыйы» («Дар сердца»), «Ант» («Клятва»), «Ақша бұлт» («Белые облака»); пьес «Толқында туғандар» («Рожденные на волнах»), «Теңіз әуендері» («Морские напевы»); романов «Арбасу» («Поединок»), «Теңіз махаббаты» («Морская любовь»); учебников «Литературная хрестоматия» (в соавторстве с Е. Исмаиловым, для учащихся третьих классов), «Оқу кітабы» (для старшеклассников) и «Ана тілі» (для третьего класса). Наряду с этим написал и издал сборники военных новелл и эссе. Перевел на казахский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Ш. Петефи, В. Лациса. Произведения А. Сарсенбаева переведены на русский, украинский, эстонский, таджикский, туркменский, болгарский и ряд других языков.

Награжден орденами Красной звезды, Дружбы народов, Трудового Красного знамени, «Знак Почета», Отечественной войны, Октябрьской революции, «Парасат» и медалями.

назад (1912-1998) родился- писатель, переводчик, журналист, член Союза писателей СССР и Казахстана, член географического общества.

Родился в ауле Кызылагаш Алексеевского района Акмолинской области. По старому обычаю с пятилетнего возраста учился у муллы, затем - в сельских школах. В 1928 году вступил в комсомол. С 1928 года его статьи, очерки, рассказы часто появляются на страницах областных и республиканских газет и журналов.

Трудовая деятельность: работал учителем школы Нуринского района Карагандинской области (1930-1931); поступил в Казахский коммунистический университет на газетное отделение (1932); работал инструктором в краевом комсомольском комитете и после этого - в Южно-Казахстанской области в комсомольском комитете заведующим пионерским отделом (1934-1935); исполнял должность секретаря комсомольского комитета Южно-Казахстанской области (1935-1937); заместитель редактора газеты «Лениншіл жас» (1937-1938); заместитель заведующего отделом газеты «Социалистік Қазақстан» (1938-1939); редактор газеты «Коммунист» (1939-1942); принят в ряды Красной армии, где служил редактором красноармейской газеты (1942); литературный сотрудник в школе и областной газете г. Талды-Курган (с 1948 года); литературный сотрудник в газете «Советтік Қарағанды» (1957-1958); ответственный секретарь, председатель Карагандинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана (с 1958 года); член Союза писателей Казахстан (1959 год).

22 мая 1942 года был арестован по ложному обвинению НКВД, было заведено так называемое дело «националистов». Ж. Бектуров был приговорен к 10 годам лишения свободы. В феврале 1945 года особое совещание при НКВД Казахской ССР снижает меру наказания до 5 лет. Лишь в 1955 году дело было полностью прекращено и доброе имя Ж. Бектурова было восстановлено.

Ж.К. Бектуровым написаны очерки об основоположниках казахской национальной литературы А. Байтурсынове, М. Жумабаеве, Ж. Аймаутове, М. Дулатове, поэте Ш. Кудайбердиеве и о Бухар-жырау, о видных общественных и политических деятелях. Ж. Бектуров перевел на казахский язык повести Л. Пантелеева, роман «Робинзон Крузо» Д. Дефо, отдельные главы произведений Д. Львовича, Ш. Петефи и других. Исторические очерки о Ш. Валиханове, И. Алтынсарине, Ф. Достоевском, Г. Потанине изданы отдельным сборником под названием «Живая история». Его исторический роман «Таңба», в котором рассказано о сталинских репрессиях, был опубликован в издательстве «Казахстан» в 1997 году незадолго до его кончины.

Ж.К. Бектуров первым в широкой печати рассказал о погибших в исторической мясорубке репрессий А. Байтурсынове, М. Жумабаеве, Ж. Аймаутове и других. В своем романе «Таңба», поэмах, очерках писал о годах, проведенных им в сталинских лагерях, о суровых испытаниях, беззаконии и жестокости.

назад (1936-2007) родился- советский казахский писатель, журналист, лауреат литературной премии им. М. Ауэзова, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, лауреат независимой премии «Тарлан».

Родился в Талды-Курганской области. Окончил отделение журналистики Казахского государственного университета (1963); Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве (1971); курсы писателей-международников при Московском институте литературы имени Горького в Москве.

Трудовая деятельность: работал рабочим в целинном совхозе, тогда же его статьи и заметки начали появляться в районных и областных газетах; литературный сотрудник газеты «Коммунизм таңы» (с 1959 года); заведующий отделом в редакциях газеты «Қазақ әдебиеті», журнала «Жұлдыз», директор Бюро по пропаганде художественной литературы Союза писателей Казахстана (1962-1972); инструктор и заведующий сектором отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1972-1977); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1977-1980); секретарь правления Союза писателей Казахской ССР (1980-1984); директор издательства «Жазушы» (1984-1986); второй секретарь Союза писателей Казахской ССР (1988-1991).

Известен как автор повестей и рассказов в направлении деревенской прозы, в которых запечатлел непростую жизнь советского казахского колхоза, повседневные заботы и труд неприметных простых людей - сельской интеллигенции, чабанов, школьников. Произведения писателя переводились на языки народов СССР и зарубежных стран. Широкую известность писателю принесла вышедшая в 1976 году в библиотеке «Дружба народов» во многом автобиографичная повесть «Запах полыни» («Жусан иісі»). В 2014 году повесть стала книгой, избранной для единого прочтения в ходе республиканской акции «Одна страна - одна книга». По его сценариям сняты кинофильмы «Возвращение сына», «Осенние извилистые дороги» и «Любимая». Его проза переведена на русский, узбекский, татарский, украинский, белорусский, грузинский, азербайджанский, литовский, арабский языки.

Награжден орденами «Знак Почета» и «Құрмет».

назад (1958) родился- ректор Южно-Казахстанской медицинской академии.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил лечебный факультет Алма-Атинского государственного медицинского института (1983); клиническую ординатуру во Всесоюзном научном центре хирургии (Москва) (1989).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза имени Кирова Алакольского района Талдыкорганской области (1975-1977); врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Алакольской центральной районной больницы Талдыкорганской области (1984-1987), целевой клинический ординатор при Всесоюзном научном центре хирургии в Москве (1987-1989); старший лаборант, ассистент, доцент кафедры госпитальной хирургии Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (1989-1999); заместитель декана лечебного факультета (1993-1995); старший научный сотрудник отдела трансплантологии и искусственных органов Научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова (1996-1999); проректор по клинической и воспитательной работе и по организационно-экономической работе Южно-Казахстанской государственной медицинской академии, профессор кафедры общей и факультетской хирургии, заведующий кафедрой госпитальной хирургии (2007-2009); профессор кафедры хирургических болезней № 1 АО «Медицинский университет Астана» (2009-2010); заместитель директора, директор департамента стратегического развития, директор департамента по Южно-Казахстанской области Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности (2010-2011); профессор кафедры общей хирургии АО «Медицинский университет Астана» (2011-2016); директор ТОО «Казахский инновационный университет» (2016-2018);

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Рысбеков М.М. автор 326 научных статей и работ, из них 20 патентов на изобретения, 6 учебно-методических пособий, является научным руководителем 8 диссертаций на соискание степени кандидата медицинских наук. Награжден нагрудным знаком Министерства здравоохранения Казахстана «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2002).

назад (1971) родилась- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике.

Родилась в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков; Университет гуманитарных наук Страсбурга по программе «Болашақ»; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: атташе посольства Казахстана в Бельгии (1998); второй, первый секретарь комитета по делам СНГ, начальник управления комитета международной информации в Центральном аппарате МИД РК; второй, первый секретарь в посольстве Казахстана во Франции (2003-2007); консультант, заведующая сектором, заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей администрации Президента (2008-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

назад (1971) родился- член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родился в Кокчетавской (ныне - Акмолинской) области. Окончил Акмолинский финансово-экономический колледж; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Трудовая деятельность: заместитель директора совхоза «Авангард» Валихановского района Кокшетауской области (1992-1994); специалист Налоговой инспекции Валихановского района Кокшетауской области (1994-1997); специалист, ведущий специалист Валихановского районного финансового отдела Кокшетауской области (02.1997-07.1997); специалист Зерендинского районного финансового отдела Северо-Казахстанской области (1997-1999); главный специалист Акмолинского областного финансового управления (1999-2002); государственный ревизор-консультант, главный эксперт-главный государственный ревизор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2002-2015); заведующий отделом государственного контроля развития экономики Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2015-2016); заведующий отделом государственного аудита развития экономики Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (01.2016-12.2016); заведующий отделом методологии и международного сотрудничества Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2017); заведующий сектором предварительной оценки отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (07.2017-08.2017); директор департамента внутреннего аудита и контроля МСХ РК (2017-2018); заместитель руководителя отдела государственного аудита - государственный аудитор аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (06.2018-07.2018); руководитель отдела аудита реального сектора - государственного аудитора аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2018-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2020); медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «Қаржы сақшысы» II и III степени (2016, 2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудным знаком «Қаржы бақылау саласының құрметті қызметкері» (2012).