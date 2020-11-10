15 объектов нарушили карантинные предписания за один день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 9 ноября мониторинговыми группами по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм выявлены нарушения на 15 объектах в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Усиленную работу по городу ведут 32 мониторинговые группы в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы и представителей НПП «Атамекен».

Мониторинговые группы в Алмалинском районе выявили пять объектов, где не соблюдался масочный режим: салон красоты «Динара» и салон штор по ул. Масанчи, 23/12 ; салон светильников «Жаркын» и типография «АлматыПринт.кз» по ул. Гоголя, 151 ; стоматология по ул. Байтурсынова, 16.

В Жетысуском районе выявлены следующие нарушения: в к афе «ТЕТ-А-ТЕТ» по ул. Геологов, 1а/1 официант работал без маски; к афе «Марьям» по мкр. Айнабулак-4, 17, и д онерная по пр. Суюнбая работали после 23.00; заведение « Донер-кебаб Эфенди « , пр. Суюнбая, 2 к. 3 было открыто после 23.00, персонал без масок.

В Ауэзовском районе тоже выявлены заведения, работавшие после 23.00: кафе «Узбечка», (мкр. Мамыр-7, дом 13А) и к афе «Место встречи» (ул. Жандосова, 89А).

Следующие виды нарушений выявлены в Турксибском районе:

- СТО Oil Center, ул. Жансугурова, 215 – несоблюдение масочного режима;

- кафе «Довгун», мкр. Кайрат, ул. Жаяу Муса, 420 – проведение торжественного мероприятия с массовым скоплением людей.

Мониторинговые группы Наурызбайского района выявили несоблюдение масочного режима в пункте техосмотра по ул. Ашимова, 20/1, и магазине «Дархан» по ул. Репинской, 21.

Как отметили в акимате города, горожане продолжают устаивать торжественные мероприятия с массовым скоплением людей, создавая риск заражения.

К примеру, 8 ноября мониторинговой группой Бостандыкского района было выявлено и пресечено массовое мероприятие (кыз узату) в ресторане «Хан Сарайы» по адресу Алма-Арасан, 13. Как оказалось, в празднике участвовали около 150 человек. Гостям разъяснили нормы постановления главного санитарного врача города Алматы, у собственника банкетного зала «Хан Сарайы» полицейские взяли объяснительную и составили рапорт для принятия соответствующих мер.

Сообщается, что по выявленным нарушениям будут приняты меры согласно статье 425 части 1 КоАП РК.

Напомним, в случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд.