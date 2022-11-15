15 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

15 Ноября 2022, 08:00

15 Ноября 2022, 08:00

15 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1894-1938) родился- казахский писатель, драматург, один из основоположников казахской литературы.

Родился в Домбарской волости Кустанайского уезда Тургайской области в урочище Актобе, принадлежавшем аулу № 8 (ныне - село имени Беимбета Майлина Тарановского района Костанайской области). В 1911-1912 годах учился грамоте у аульного муллы в медресе Аргынбая хаджи, в 1913 году обучался в школе «Уазифа» в Троицке, в 1913-1915 годах - в медресе Галия в Уфе. В 1916-1922 годах Беимбет Майлин работал в родном ауле учителем. В этот период на страницах газет и журналов, издаваемых на казахском языке, появляются его стихи, очерки, рассказы о равноправии женщины, о пагубных пережитках прошлого, призывы к объединению.

В 1921 году был назначен инспектором губернского учебного отдела Домбарской волости, возглавлял комиссию по оказанию помощи голодающим, писал небольшие пьесы, песни. В 1923-1925 годах был сотрудником, редактором Кустанайской губернской газеты «Еңбекші қазақ» («Трудящийся казах»). В 1926 году вступил в Компартию. В 1928-1932 годах работал литературным сотрудником, редактором газеты «Қазақ тілі», в 1932-1934 годах - заведующим отделом, редактором газеты «Социалистік Қазақстан», в 1934-1937 годах - редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

В 1938 году жизнь Беимбета Майлина, полная литературных замыслов, самоотверженного труда, оборвалась на творческом взлете. Арест по обвинению в контрреволюционной, буржуазной деятельности, истязания на допросах и определение военной коллеги Верховного суда СССР от 26 февраля, приговорившей Беимбета Майлина к расстрелу с немедленным исполнением приговора. Лишь в 1957 году определением Верховного суда СССР от 16 апреля Беимбет Майлин был реабилитирован, приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Беимбет Майлин - автор около 25 пьес, либретто, сценариев. Он был прекрасным художником слова, которому удалось через свои рассказы передать дыхание времени. Беимбет Майлин написал около 15 повестей, роман «Азамат Азаматович». Романы «Қызыл жалау», «Қоңсылар» остались незаконченными.

назад (1915-1973) родился- ученый-педагог, писатель, заслуженный деятель науки Казахской ССР, доктор филологических наук, профессор, академик Академии педагогических наук СССР, лауреат Государственной премии имени Ш. Уалиханова, Герой Советского Союза.

Уроженец Акмолинской области. С 14 лет мальчик воспитывался в семье известного казахского писателя Сабита Муканова. Окончил Казахский педагогический институт имени Абая. В 1935-1937 годы находился на военной службе.

В 1937-1938 годы - литературный работник в газете «Социалистік Қазақстан», заместитель редактора газеты «Қазақстан пионері», научный сотрудник Института языка и литературы Казахского филиала академии наук СССР. В 1938-1946 годы - аспирант Казахского педагогического института имени Абая. В 1941-1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне в составе 8-й гвардейской дивизии имени И. Панфилова, 3-я ударная армия, Калининский фронт.

В январе-марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской области Малик Габдуллин руководил группой солдат, которые в сражении с преобладающими силами фашистов гранатами подбили 2 танка, уничтожили большое число фашистов и 12 взяли в плен. Габдуллин был ранен в бою, но не покинул поле боя. За этот подвиг старшему политруку Малику Габдуллину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

После войны занимался научно-педагогической деятельностью. В 1946-1951 годы - директор, заместитель директора Института литературы и языкознания академии наук Казахской ССР. В 1951-1963 годы - ректор Казахского педагогического института имени Абая. В 1963-1973 годы - заведующий отделом фольклора Института литературы и искусства имени М. Ауэзова АН Казахской ССР.

Основная тема исследований - героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки казахского народа. Принимал участие в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы. Его научный труд «Казахский героический эпос» был удостоен премии имени Ш. Уалиханова.

Награжден орденом Ленина, орденами Красного знамени, Отечественной войны I ст., двумя орденами Красной звезды и многими медалями.

назад (1949) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Жезказганской области. Окончил Казахский политехнический институт, горный инженер (1972); Алматинскую высшую партийную школу, политолог (1985); Алматинский государственный университет им. Абая, юрист (1998).

Трудовая деятельность: горный мастер шахты, секретарь комитета комсомола Жезказганского шахтопроводческого треста (1972-1976); секретарь, первый секретарь Никольского горкома ЛКСМК (1976-1980);инструктор Джезказганского обкома партии (1980-1983); второй секретарь Джездинского райкома партии (1985-1986); председатель Каражальского горисполкома (1986-1989); заведующий отделом Джезказганского обкома партии (1989-1990); первый секретарь Джезказганского горкома партии, председатель горсовета и горисполкома (1990-1992); председатель административного совета Жайрем-Атасуской свободной экономической зоны (1991-1995); глава администрации, аким г. Каражал (1992-1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан I созыва, член Комитета по экономике, финансам и бюджету (1996-1999); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1999-2004);министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2004-2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан, член Межпарламентского союза (2005-2011).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Парасат» (2000), «Содружество» (2003), «Барыс» ІІІ ст. (2008), «Барыс» II ст. (2019); памятной медалью Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ (2007); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1978).

назад (1961) родился- казахстанский государственный деятель, дипломат.

Родился в Арысе Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет, преподаватель русского языка и литературы (1990), Japanese Language Institute (1995), London School of Economics and Political Science (2005).

Трудовая деятельность: стажер Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (1990-1992); преподаватель японского языка Казахского государственного университета (1992-1993); работал в консульском управлении Министерства иностранных дел РК (1993-1996); второй, первый секретарь посольства РК в Японии (1996-2001); начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел РК (2001-2003); заведующий отделом внешних связей канцелярии Премьер-Министра РК (2003-2007); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Японии (2007-2016); заместитель министра иностранных дел РК (2016-2018); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Канаде, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2018-2022).

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2009).

назад (1971) родился- заместитель акима Акмолинской области.

Родился в Караганде. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, политическая экономия (1993); Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: главный экономист АО «Подгорное» (1994-1997); коммерческий директор ТОО «Акмола-Алтын-Алма» (1993-1994); начальник отдела неторговых операций, заведующий сектором экономического анализа Акмолинского филиала ЗАО «БанкТуранАлем» (1997-1998); заместитель начальника ДГП «Астана темiр жолы» РГП «Қазақстан темір жолы» (05.1998-07.1998); начальник финансово-экономического центра «Астана», заместитель начальника главного управления финансов и бухгалтерского учета РГП «Қазақстан темір жолы» (1998-2000); заместитель генерального директора «Intertrade GmbH» (ФРГ, Франкфурт-на-Майне) (2000-2002); финансовый директор ТОО «Агрохимия» (2003-2004); заместитель директора департамента экономики и финансов, руководитель аппарата Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2006); исполнительный директор общественного фонда «KazEnergy» (2006-2007); заместитель генерального директора - директор информационно-аналитического центра АО «Рауан Медиа Групп» (04.2007-07.2007); руководитель аппарата генерального директора АО «КазТрансГаз» (07.2007-09.2007); заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Жетiсу» (2007-2009); заместитель генерального директора «Финансово-промышленная корпорация «Беркут» (2009-2011); вице-президент торгово-промышленной палаты РК (2011-2012); заместитель председателя правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» (2011-2013); руководитель аппарата Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (2013-2016); заместитель председателя правления - член правления НПП РК «Атамекен» (2016-2018); советник председателя ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (2018); генеральный директор ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (2018-2019); вице-министр культуры и спорта РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

назад (1974) родился- руководитель Антикоррупционной службы по Актюбинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, юрист (1996); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист (2005).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ГУБОПиК Государственного следственного комитета Республики Казахстан Алматы и Алматинской области (1996-1997); оперуполномоченный управления Государственного следственного комитета Алматы (1997); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный городского управления внутренних дел Алматы (1997-2000); старший оперуполномоченный, начальник ОКП, первый заместитель начальника Ауэзовского районного отдела внутренних дел (2000-2002); старший оперуполномоченный по особо важным делам городского управления внутренних дел Алматы (2002-2003); заместитель начальника департамента финансовой полиции на транспорте Агентства финансовой полиции Республики Казахстан (01.2003-05.2003); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области (2003-2008); советник председателя Верховного суда Республики Казахстан (02.2010-08.2010); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Актюбинской области; начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Северо-Казахстанской области (2012-2014); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 2017 года); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (2019-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

назад (1983) родился- заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2006); Университет Карнеги Меллона (выпускник программы «Болашақ») (2010).

Трудовая деятельность: сотрудник банковского сектора страны (2006-2011); работа на разных должностях в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2011-2014); начальник управления налогообложения нерезидентов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2015); заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2015-2016); заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК (2016-2019); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.