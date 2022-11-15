15 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

15 Ноября 2022, 07:00

15 Ноября 2022, 07:00

15 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День национальной валюты Республики Казахстан

12 ноября 1993 года вышел Указ Президента Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан». 15 ноября 1993 года национальную валюту Казахстана - тенге - ввели в обращение.

15 ноября в Казахстане также считается профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан, что подтверждено в Приложении к Указу Президента РК № 164 от 20 октября 2011 года «Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан».

Всемирный день рециклинга (Всемирный день вторичной переработки)

Официальная история праздника начинается 15 ноября 1997 года. В этот день в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие - День переработки отходов в Америке. После этого события праздник распространился в других странах. Его цель - привлечь внимание общественности, властей к вопросу вторичной обработки.

СОБЫТИЯ

В 1991 году был открыт Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышпаева, на сцене которого играются постановки по произведениям Габита Мусрепова, Мухтара Ауэзова, Чингиза Айтматова и многих других известных драматургов и писателей Казахстана и всего мира. Произведением великого казахского драматурга Габита Мусрепова «Акан Сери - Актокты» театр открыл свой занавес.

В 1993 году была введена национальная валюта Республики Казахстан. Название «тенге» происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга». Современные тенге продолжили традицию крупнейших городов средневекового Казахстана Отрара и Тараза, где собственные монеты стали чеканить еще в XIII веке.

В 2013 году имя старшего преподавателя Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева, заслуженного мастера спорта Виктора Сайко было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В чемпионатах мира, Европы и Азии Виктор Сайко завоевал 20 золотых медалей в разных дисциплинах, установив по 2 новых мировых, европейских, азиатских и евразийских рекорда. В его копилке - 55 золотых медалей, из которых 21 - за чемпиона мира, 18 - Европы, 6 - Азии и 5 получены на олимпиадах гиревого спорта. Кроме того, Виктор Сайко - обладатель награды «Золотая гиря» и ордена «Крылатый лев».

В 2016 году Национальный банк РК выпустил серебряную юбилейную монету достоинством в 5 тысяч тенге. На монете изображены монумент «Қазақ елі» и представители разных национальностей в национальных костюмах. Монета украшена позолоченным изображением восходящего солнца. Вес монеты составляет 777,5 грамма.

В 2018 году Казахстан в Совете Безопасности ООН проголосовал за принятие резолюции о снятии санкций с Эритреи, руководствуясь своей приверженностью установлению мира и безопасности в Африке. С января 2017 года Казахстан занимает пост председателя санкционного Комитета СБ ООН в отношении Сомали и Эритреи.

Принятая Советом Безопасности ООН резолюция включает в себя отмену эмбарго на оружие, запрета на поездки, замораживания активов, а также снятие адресных санкций.

В 2019 году в городе Касимове Рязанской области установили мемориальную плиту правителю Касимовского ханства, султану Ораз-Мухаммеду из династии Джучи.

Церемония прошла в 12:00 на территории Старого татарского кладбища, недалеко от Такие Афган-Мухаммеда, являющегося объектом культурного наследия России.

Для изготовления мемориальной плиты был использован гранит насыщенной коричневой природной расцветки. Трехметровый мемориал прямоугольной формы отличается строгостью и лаконичностью. Его вершину венчает округлый купол мечети. Памятник установлен на пьедестале и окружен темно-красной гранитной оградой. По всей длине памятника высечена надпись «Ораз-Мухаммед Онданулы, 1573-1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства».

В 2021 году спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана, участница Олимпийских игр в Токио-2020 Жанна Мамажанова стала призером международного полумарафона Marseille - Cassis Classique Internationale 2021 во Франции, преодолев 20-километровую дистанцию за 1 час 16 минут и 28 секунд.

Ежегодный международный полумарафон проходит по маршруту от города Марсель до города Кассис во Франции. Каждый год в нем соревнуются около 20 тысяч бегунов.

Marseille - Cassis входит в десятку известных полумарафонских гонок в мире. Впервые он был организован в 1979 году. Маршрут протяженностью в 20 км осложнен 327-метровым подъемом на холм.

В 2021 годуакмолинской медсестре, ветерану войны в Афганистане Елене Бирюковой был вручен орден «Звезда Демократической Республики Афганистан» I степени.

В июле 1986 года она добровольцем поехала работать в инфекционный госпиталь приемного диагностического отделения города Кабул в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан.

В 2021 году известный казахстанский актер Толепберген Байсакалов получил приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале Asian World film festival (Лос-Анджелес) за работу в картине «Огонь» режиссера Айжан Касымбек.

Всемирный азиатский кинофестиваль (AWFF) отмечает работу режиссеров азиатского происхождения и укрепляет связи между голливудской и азиатской индустрией развлечений. В конкурсе фестиваля приняли участие 30 фильмов из более чем 20 стран.