15 новых школ построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отремонтировали 64% школ. Такие данные привел глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании аким области заявил, что более половины бюджета направляется на развитие социальной сферы. В частности, в течение трех лет область больше всех по стране направляет средств на ремонт учреждений образования.

В рамках нового Комплексного плана до 2026-го года по области построят 15 новых школ, что позволит избавиться от трехсменного обучения.

«Качественное образование – залог конкурентоспособности нашей молодежи. Одно из знаковых событий уходящего года - успешные переговоры с Университетом Аризоны о сотрудничестве с нашим региональным вузом. Это откроет новые возможности для подрастающего поколения области. Уже сейчас готовим базу для такого стратегического партнерства. Завершаем строительство учебно-лабораторного корпуса. В результате у студентов будут все условия и необходимое оборудование международного уровня для проведения опытов и научных исследований», - сказал К.Аксакалов.

В новом году начнется строительство двух общежитий на 1200 мест для размещения студентов.



