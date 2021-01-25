15 нелегальных таксистов привлекли к ответсвенности в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала января текущего года на объектах авиа- и железно дорожного транспорта Казахстана к административной ответственности привлечены 15 нелегальных таксистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

За приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены уже 81 граждан, из них 15 нелегальных таксистов. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Абзал Жуматаев.

По его словам во время рейда железнодорожного вокзала «Нурлы-Жол» сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Нур-Султан был выявлен факт назойливого приставания в общественных местах.

«При проверке транспортными полицейскими установлен и задержан мужчина, который на первом этаже железнодорожного вокзала назойливо приставал к прибывающим пассажирам, предлагая услуги частного извоза. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ст. 449 ч.1 КоАП РК (Приставание в общественных местах)», - отметил А. Жуматаев.

«С целью пресечения выявления фактов загрязнения мест общего пользования, появления в пьяном виде, бродяжничества и других подобных действий, выражающих неуважение к окружающим линейными органами Департамента отрабатываются все железнодорожные и аэровокзалы, перроны, пассажирские поезда в период прибытия и убытия, а также в пути следования», - подчеркнул полковник полиции.

Отметим, что за первое административное правонарушение по ст. 449 ч.1 КоАП РК влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (14 585 тенге).

За назойливое приставание, совершенное повторно после наложения административного взыскания, КоАП РК предусматривает штраф в 10 МРП (29 170 тенге) либо арест на срок до 5 суток.

За подобное правонарушение, совершенное впервые, по ст. 449 ч.1 КоАП РК влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (14 585 тенге).

Для иностранцев за такое правонарушение предусмотрен арест и выдворение за пределы РК.