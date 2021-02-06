15 нарушивших карантинный режим заведений выявили за сутки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная мониторинговая группа продолжает работы по выявлению субъектов предпринимательства, нарушающих карантинные ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, за сутки 5 февраля в столичном районе Есиль мониторинговая группа выявила два заведения общепита, нарушившие установленный режим работы: ресторан «Wall Street Restaurant» и винный бар «The Wine Cafe».

В районе Алматы карантинный режим нарушили четыре заведения. Среди них - Ne Bar, Lounge Bar «Шишка», компьютерный клуб «Ragnarok», ночной клуб «Алания».

Мониторинговая группа района Байконыр также уличила четырех предпринимателей в нарушении карантинных мер. Так, в координационный центр направлены извещения о несоблюдении режима работы ресто-баром «Какие люди» и гриль-баром ШАШЛЫКОFF. Также в этом списке - ночные клубы ZARA и ZAZA.

В Сарыаркинском районе после 22:00 функционировали бары Nirvana, Chili Gril, «Угол», в кафе Basilic была превышена численность посетителей. Игровой клуб Jax, несмотря на запрет на работу, продолжал функционировать, нарушая при этом режим карантина.

В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела и наложен штраф.

Мониторинговые группы предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Во избежание повторного ужесточения карантина в столице главный санврач Нур-Султана призвала жителей и гостей города соблюдать санитарные правила, так как вирус продолжает циркулировать.