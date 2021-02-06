РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:34, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    15 нарушивших карантинный режим заведений выявили за сутки в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная мониторинговая группа продолжает работы по выявлению субъектов предпринимательства, нарушающих карантинные ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Так, за сутки 5 февраля в столичном районе Есиль мониторинговая группа выявила два заведения общепита, нарушившие установленный режим работы: ресторан «Wall Street Restaurant» и винный бар «The Wine Cafe».

    В районе Алматы карантинный режим нарушили четыре заведения. Среди них - Ne Bar, Lounge Bar «Шишка», компьютерный клуб «Ragnarok», ночной клуб «Алания».

    Мониторинговая группа района Байконыр также уличила четырех предпринимателей в нарушении карантинных мер. Так, в координационный центр направлены извещения о несоблюдении режима работы ресто-баром «Какие люди» и гриль-баром ШАШЛЫКОFF. Также в этом списке - ночные клубы ZARA и ZAZA.

    В Сарыаркинском районе после 22:00 функционировали бары Nirvana, Chili Gril, «Угол», в кафе Basilic была превышена численность посетителей. Игровой клуб Jax, несмотря на запрет на работу, продолжал функционировать, нарушая при этом режим карантина.

    В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела и наложен штраф.

    Мониторинговые группы предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

    Во избежание повторного ужесточения карантина в столице главный санврач Нур-Султана призвала жителей и гостей города соблюдать санитарные правила, так как вирус продолжает циркулировать.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    Расследование начато сразу же – глава КГА об авиакатастрофе в Карагандинской области
    Сегодня, 12:38
    Турция требует закрыть старую АЭС в Армении
    Сегодня, 12:34
    Глава МЧС прокомментировал информацию о сборе дани для него
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!