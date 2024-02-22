1,5 млрд тенге потратят на благоустройство дворов Петропавловска

В Петропавловске в этом году приведут в порядок 60 дворов в 20-ти кварталах. Работы обойдутся в 1,5 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На встрече с населением аким города Серик Мухамедиев сообщил, что из 593 дворовых территорий 260 находятся в неудовлетворительном состоянии.

- Очередность составляется согласно заявлениям от жителей. В итоге сталкиваемся с проблемой, когда в одном дворе новая площадка, а в соседнем - устаревшая. И дети из нескольких дворов играют на новой, элементов, соответственно, на всех не хватает. Поэтому мы разработали механизм по благоустройству дворов по кварталам на ближайшие пять лет. Будет проведено асфальтирование, установлены детские и спортивные площадки, мини-футбольные поля, ограждение, освещение, видеонаблюдение. То есть, дворы будут полностью укомплектованы, - проинформировал градоначальник.

В прошлом году в Петропавловске установили 34 детских игровых и 42 спортивных площадки, заасфальтировали 15 дворов.