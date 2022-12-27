15 млрд тенге потратили на детей в СКО

27 Декабря 2022, 21:50

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги 2022 года, объявленного Президентом страны Годом детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов заявил, что реализация мероприятий, направленных на создание условий для детей, обошлась бюджету в 15 млрд тенге.

«Особое внимание уделяется детям из социально уязвимых категорий. От государства получают помощь около 10,5 тысячи детей. Гарантированными социальными пакетами обеспечены более 2 тысяч детей на сумму 95 млн тенге. Дети из социально уязвимых категорий 100% охвачены горячим питанием», - сказал Марат Тасмаганбетов.

За последние годы в области построили четыре новые школы. Идет строительство двух в Тайыншинском районе. До 2025 года по национальному проекту «Комфортная школа» в Петропавловске откроют еще четыре школы на 3,3 тысячи мест.

«За четыре года по области отремонтировали 327 объектов образования. Это позволило обновить 70% школ области и создать комфортные и безопасные условия обучения для 40 тысяч школьников. В результате наш регион занял второе место в рейтинге по доступности качественного образования», - проинформировал замакима области.

Для выпускников 9-х классов в колледжах увеличили госзаказ на 300 мест. Сейчас за счет бюджетных средств учатся свыше 8,5 тысячи человек, или 80% студентов колледжей.

В Айыртауском районе в этом году открыли частный многопрофильный колледж «Зейнеп», где готовят специалистов туристической отрасли. В этом году государство выделило 100 грантов, в будущем, по словам Марата Тасмаганбетова, увеличат до 500.

В Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева стартовала программа двудипломного образования совместно с университетом Аризоны. По новой международной программе распределили 155 специальных государственных грантов. Ежегодно обещают выделять до 500 грантов.

Завершилось строительство современного учебно-лабораторного корпуса для вуза. Строятся три общежития на 1,6 тысячи мест, что позволит закрыть потребность в жилье для молодежи.

«В Год детей мы на пять тысяч увеличили охват детей дополнительным образованием. В Тайыншинском и районе им. Г. Мусрепова открыли Центры восстановительного лечения и медицинской реабилитации, Центр раннего вмешательства. За счет средств, выделенных Фондом «Саби», на базе многопрофильной детской областной больницы запустили Центр детской экстренной хирургии. Специальной психолого-педагогической поддержкой охвачены около 2,5 тысячи детей», - сказал Марат Тасмаганбетов.

По его словам, для развития массового, детского спорта в районах области работают над созданием спортивных кластеров. В этом году запустили 13 мини-футбольных полей с искусственным покрытием, многофункциональный комплекс, несколько спортивных залов при ФОКах, хоккейный корт, три спортивные и стрит-воркаут площадки. Два физкультурно-оздоровительных комплекса сдали в эксплуатацию, еще четыре строятся.

В регионе проживают более 139 тысяч детей.