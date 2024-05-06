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    23:33, 05 Май 2024 | GMT +6

    1,5 млн цветов высадят в парках и скверах Караганды

    ,5 млн цветов высадят в парках и скверах Караганды
    Фото: акимат

    В этом году в парках, скверах и других зеленых зонах Караганды высадят около 1,5 млн однолетних цветов. Сейчас идет подготовительная работа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рабочие чинят, белят и красят клумбы, вспахивают землю, убирают сорняки, стригут живую изгородь.

    — Высаживать однолетние цветы будем ближе к концу мая, так как еще ожидаются заморозки. Высадим около 1,5 млн цветов. В этом году у нас на балансе стало больше территорий. Все скверы и парки Караганды будут засажены силами наших рабочих, обеспечим полив, — сообщили в пресс-службе городского управления парками и скверами.

    Также идет бурение лунок для высадки деревьев, полив и подвязка саженцев. Карагандинцев продолжат радовать и цветочными газонами. Они появятся вдоль дорог в городе, на Юго-Востоке и в Майкудуке.

    Теги:
    Акимат Караганда Деревья Цветы
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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