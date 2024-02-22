Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на конференции Казахстанской Горнорудной палаты сообщил, что в Казахстане для геологоразведки доступны 1,5 млн квадратных километров территории, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы за последнее время достигли открытости дел в горнорудном секторе. В 2023 году 400 блоков территории были открыты для геологоразведки. Что касается территорий, то сейчас 1,5 млн кв метров доступны для геологоразведки. Это огромный шаг вперед для страны. Помимо этого, страна продолжает те реформы, которые дают возможность инвесторам участвовать в геологических разведках и в горнорудном деле, — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что новые обнаружения в геологии и в горнорудном деле будут основаны на новых стандартах.

— Мы, конечно, будем соблюдать международные стандарты. Мы хотели бы говорить с инвесторами на одном языке. Для нас очень важно продолжать работать в этом плане, показывать преданность делу и реформам, которые будем реализовывать, — добавил Канат Шарлапаев.

Министр также отметил, что сегодня в Казахстане обсуждается вопрос лицензирования базовых металлов, таких как медь и нефть, для развития внутренней переработки.