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    16:55, 24 Май 2024 | GMT +6

    15 млн деревьев планируют высадить в Казахстане до 2025 года

    посадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

    В рамках исполнения поручения Главы государства в городах и селах Казахстана планируют высадить до 2025 года 15 млн деревьев. Эти работы проводят с 2021 года и на сегодня уже высадили чуть больше 10 млн деревьев. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев, передает корреспондент Kazinform.

    - С учетом важности создания благоприятной среды на территории городов и населенных пунктов местными исполнительными органами по всей стране были утверждены региональные планы озеленения населенных пунктов. В рамках акции «Таза Қазақстан» во всех регионах страны в этом году прошли дни посадки деревьев,  - отметил Д. Тургамбаев.

    Уделяют особое внимание и государственному лесному фонду. В планах высадить 2 млрд деревьев. Значительная часть лесозаготовок и посевов предусматривается в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях. Для мониторинга насаждений разработали специальную интерактивную карту, которая будет обновляться по мере проведения лесохозяйственных мероприятий, подчеркнул спикер.

    Теги:
    Таза Қазақстан Правительство РК Природа Экология Минэкологии и природных ресурсов Деревья Благоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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