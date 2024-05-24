15 млн деревьев планируют высадить в Казахстане до 2025 года

В рамках исполнения поручения Главы государства в городах и селах Казахстана планируют высадить до 2025 года 15 млн деревьев. Эти работы проводят с 2021 года и на сегодня уже высадили чуть больше 10 млн деревьев. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев, передает корреспондент Kazinform.

- С учетом важности создания благоприятной среды на территории городов и населенных пунктов местными исполнительными органами по всей стране были утверждены региональные планы озеленения населенных пунктов. В рамках акции «Таза Қазақстан» во всех регионах страны в этом году прошли дни посадки деревьев, - отметил Д. Тургамбаев.

Уделяют особое внимание и государственному лесному фонду. В планах высадить 2 млрд деревьев. Значительная часть лесозаготовок и посевов предусматривается в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях. Для мониторинга насаждений разработали специальную интерактивную карту, которая будет обновляться по мере проведения лесохозяйственных мероприятий, подчеркнул спикер.