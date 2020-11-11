15 миллионов экспресс-тестов в год будет выпускать жамбылская фармкомпания

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предприятия фармацевтической промышленности развивают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в области разрабатывается программа развития фармацевтической промышленности.

Отметим, что Жамбылская область имеет прекрасный потенциал для развития фармотрасли. Так, в Кордайском районе строится биофармацевтический завод по производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК. Проектная мощность – 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов. Планирует расширяться крупный производитель медицинских изделий ТОО «SuperPharm», увеличивая объемы и виды выпускаемой продукции.

Одна из крупных жамбылских фармацевтических компаний ТОО «Амир и Д» приступила к реализации масштабного проекта строительства производственного комплекса фармацевтического назначения со складскими помещениями. Здесь будут производиться экспресс-тесты и медицинские изделия.

На днях аким области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом строительства нового производственного комплекса «Амир и Д», в котором будет создано более 200 рабочих мест.

Директор компании Карлыгаш Каймолдаева проинформировала, что проектная годовая мощность предприятия - 15 миллионов экспресс-тестов, 1,5 миллиона контрольных растворов и около 50 тысяч рулонов для стерилизации. Строительство по плану завершится в этом году.

Бердибек Сапарбаев отметил, что фармацевтическая промышленность остается одной из ключевых и жизненно важных направлений.

«В своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что пора уже поставить на ноги фармацевтическую отрасль. Пять местных компаний занимаются производством лекарств и медицинских изделий. Используя господдержку, нужно создать условия, чтобы доля жамбылских препаратов в общем объеме фармацевтического рынка росла», - отметил глава региона.

Напомним, увеличить объемы производства медицинских препаратов и взять курс на импортозамещение лекарств - такие задачи поставлены в этом году перед фармацевтической отраслью страны.