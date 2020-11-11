15 миллиардов тенге выплатили западноказахстанцам во время карантина

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Через Государственный фонд социального страхования западноказахстанцы получили свыше 15 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области социальные выплаты получили 160 тысяч человек. Общая сумма соцвыплат составила более 9 миллиардов тенге. Во второй период во время карантина, помощью государства воспользовались свыше 90 тысяч западноказахстанцев. Еще были перечислены около 4 миллиардов тенге. Необходимо отметить, что оператором по начислению данных средств являлся областной филиал фонда Государственного социального страхования.

«Выплаты назначались тем, кто действительно потерял доход во время карантина. Однако были и те, чьи заявки отклонялись. Только за июнь и июль в нашем регионе отказ пришел по 100 тысячам заявлений на соцвыплаты», – рассказал директор Западно-Казахстанского областного филиала «Государственный фонд социального страхования» Вячеслав Кожевников.

Те, кто подал заявку и не смог получить выплаты, до 1 декабря текущего года все еще могут обратиться в государственный фонд социального страхования и обжаловать данное решение. Сейчас на рассмотрении в фонде Государственного социального страхования находятся 500 заявок от населения. В случае если гражданами будет доказано, что они действительно потеряли доход во время карантина, положенные выплаты они получат.

Таким образом, свыше 15 миллиардов тенге в качестве социальной помощи выплатили жителям Западно-Казахстанской области во время чрезвычайного положения и карантина в стране.