+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 10 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 миллиардов тенге выплатили западноказахстанцам во время карантина

11 Ноября 2020 13:10
Поделиться:
15 миллиардов тенге выплатили западноказахстанцам во время карантина

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Через Государственный фонд социального страхования западноказахстанцы получили свыше 15 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дарига Назарбаева: Государство делает очень много для преодоления бедности
Квартиры подарили 41 многодетной семье Жезказгана Коррекционный центр для особенных детей открылся в Абайском районе Карагандинской области Молодые врачи Темиртау получат 85 квартир

В период чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области социальные выплаты получили 160 тысяч человек. Общая сумма соцвыплат составила более 9 миллиардов тенге. Во второй период во время карантина, помощью государства воспользовались свыше 90 тысяч западноказахстанцев. Еще были перечислены около 4 миллиардов тенге. Необходимо отметить, что оператором по начислению данных средств являлся областной филиал фонда Государственного социального страхования.

«Выплаты назначались тем, кто действительно потерял доход во время карантина. Однако были и те, чьи заявки отклонялись. Только за июнь и июль в нашем регионе отказ пришел по 100 тысячам заявлений на соцвыплаты», – рассказал директор Западно-Казахстанского областного филиала «Государственный фонд социального страхования» Вячеслав Кожевников.

Те, кто подал заявку и не смог получить выплаты, до 1 декабря текущего года все еще могут обратиться в государственный фонд социального страхования и обжаловать данное решение. Сейчас на рассмотрении в фонде Государственного социального страхования находятся 500 заявок от населения. В случае если гражданами будет доказано, что они действительно потеряли доход во время карантина, положенные выплаты они получат.

Таким образом, свыше 15 миллиардов тенге в качестве социальной помощи выплатили жителям Западно-Казахстанской области во время чрезвычайного положения и карантина в стране.


Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Социальная поддержка   #Регионы   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Аида Галиева

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив