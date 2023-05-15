15 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1922-2008) родилась- советская лётчица Второй мировой войны, штурман-стрелок, Халық қаһарманы.

Родилась в Гурьевской области. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 города Уральска и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба. Пионервожатая, секретарь комсомольской организации школы летом 1940 года едет в Москву и подаёт заявление в Первый московский медицинский институт, куда её приняли без экзаменов. Менее чем через год началась война.13 октября 1941 года Хиуаз с однокурсницей Татьяной Сумароковой записались на прием к М.М. Расковой, которая занималась формированием женских авиаполков. Девушек приняли и зачислили в группу штурманов. 26 октября 1941 года будущие лётчицы прибыли к месту формирования полков в приволжский город Энгельс. Там они проходили ускоренный курс обучения в Энгельсской военной авиационной школе пилотов. Хиуаз Доспанова была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином. Всего Х. Доспанова совершила 300 боевых вылетов. С войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы. Первый секретарь Западно-Казахстанского обкома партии Минайдар Салин в беседе с только что вернувшейся с фронта коммунисткой Хиуаз Доспановой предложил ей поработать на партийно-политической работе, и она была утверждена инструктором обкома партии. Через год Хиуаз отправилась в высшую партийную школу в Алма-Ате. Прошла путь от инструктора райкома партии в родном Западном Казахстане до секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана.

В 1951 году была избрана депутатом Верховного Совета Казахской ССР и на первой же сессии - секретарём Президиума. До выхода на пенсию Хиуаз Каировна была секретарем Алма-Атинского горкома партии, проявляя деятельное участие в жизни столицы. В конце 1950-х годов дали знать о себе последствия фронтовых ранений и контузий. Здоровье Хиуаз заметно ухудшилось и в 1959 году она вынуждена была уйти на пенсию. Скончалась 20 мая 2008 года.

Награждена орденами Красной Звезды (1942), Отечественной войны II ст. (1944), Трудового Красного Знамени (1948), Отечественной войны I ст. (1985); медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Удостоена звания «Народный Герой» с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан» (2004).

назад (1947) родился- государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, инженер-механик (1970); Алма-Атинскую высшую партийную школу (1985); Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность: старший инженер, инженер-конструктор отдела главного конструктора АЗТМ (1972-1976); инструктор, заведующий отделом Ауэзовского райкома партии (1976-1980); инструктор Центрального комитета Компартии Казахстана (1980-1984); помощник секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана (1984); помощник председателя Совмина Казахской ССР (1984-1985, 1988-1989); первый секретарь Фрунзенского райкома партии (1985-1988); помощник первого секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1990); начальник канцелярии (аппарата) Президента Казахской ССР (05.1990-12.1990); руководитель аппарата Президента Казахской ССР (1990-1991); руководитель аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1994); руководитель аппарата Президента РК (1994-1995); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Великобритании (1995-1996); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству (04.1996-09.1996); первый помощник Президента РК (1996-1998); председатель Комитета национальной безопасности РК (1998-1999); первый вице-министр иностранных дел РК (2000-2002); руководитель Администрации Президента РК (2002-2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Российской Федерации (2007-2008); заместитель министра иностранных дел РК (2008-2010); председатель Комитета национальной безопасности РК (2010-2015); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2015-2017).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.

Награжден орденами «Парасат» (2001), «Дружбы» (РФ), «Почета» (РФ, 2007), «Содружество» (МПА СНГ, 2006), «За заслуги перед Астраханской областью» (2008), олимпийским орденом Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (2003); медалями.

назад (1965) родилась- политический и государственный деятель Республики Казахстан.

Родилась в Кызылординской области. Окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности, экономист (1987).

Трудовая деятельность: старший специалист, начальник отдела Кызылординского областного управления социальной защиты населения (1987-1994); консультант Комитета Верховного Совета РК по социальной защите населения (1994-1995); начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства социальной защиты населения РК (1995-1996); начальник управления, заместитель директора, директор департамента социального обеспечения и социальной политики Министерства труда и социальной защиты населения РК (1997-2003); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2003-2005); председатель правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (2005-2006); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2006-2007); ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (2007-2008); советник Президента РК - председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте РК (2008-2009); министр труда и социальной защиты населения РК (2009-2012); советник Президента РК - председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (2012-2013); заместитель Премьер-Министра РК (2013-2014); Государственный секретарь РК (2014-2019); заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2019-08.2019); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию (2019-2020); аким Кызылординской области (2020-2022).

Награждена орденами «Парасат» (2009), «Барыс» 3 ст.; медалями «Астана» (1998), «Ерен еңбегі үшін» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021).

назад (1984) родилась- казахстанская спортсменка, главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Родилась в г. Шымкенте. Выступала за сборную Казахстана, представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Участница двух летних олимпиад - в Афинах (2004) и Пекине (2008). Тренировалась в России по приглашению Ирины Александровны Винер.

Абсолютная чемпионка Казахстана 2000-2009 годов. Многократная чемпионка Азии. Победительница Азиатских игр 2006 года в Дохе и вице-чемпионка Азиатских игр в Пусане в 2002 году. На чемпионатах мира, начиная со своего дебюта в 2001 году в Мадриде, стабильно входила в десятку лучших гимнасток планеты по результатам многоборья. После завершения гимнастической карьеры занялась тренерской деятельностью, открыв школу художественной гимнастики в г. Шымкенте.

Награждена орденами «Құрмет» (2012), «Парасат» (2018), медалью «За трудовое отличие» (Казахстан) (2004).