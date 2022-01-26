15 лошадей спасли от гибели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 26 января 2022 года спасателям ДЧС ВКО поступила просьба о помощи от крестьянского хозяйства Уланского района. Как оказалось, в селе Актюба на островке поймы реки Иртыш паслись лошади, которые самостоятельно не смогли добраться до берега из-за вышедшей из подо льда воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сслужбу ДЧС ВКО.

«Нестабильные погодные условия зимы явились следствием данной ситуации. Лошади зашли на лед по привычке, а он оказался тонким и до берега им было не добраться», - рассказал Игорь Лапенлавский, руководитель Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО.

Как рассказали в ДЧС, лошади сначала испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь. Но одну за одной, используя сено в качестве приманки и с помощью спасательных веревок спасатели «выманили» животных на безопасное место. Весь процесс занял несколько часов. В последние минуты лошади уже проявили доверие к спасателям и операция благополучно завершилась.



