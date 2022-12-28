15-летнюю школьницу госпитализировали после наезда автомобиля в СКО

28 Декабря 2022, 13:45

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Ибраево района Шал акына Северо-Казахстанской области ученица 10-го класса попала под машину по дороге в школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, примерно в половине девятого утра 27-го декабря 62-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на 15-летнюю девочку. Мужчина доставил пострадавшую в районную больницу. В дальнейшем ребенка госпитализировали в детскую областную больницу в Петропавловск.

«Согласно акту медицинского освидетельствования, водитель был трезв. По факту ДТП производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения», - прокомментировали в пресс-службе.

За 11 месяцев на дорогах области зарегистрировали 88 аварий, связанных с наездами на пешеходов. В них погибли семь человек, травмы получили 94 жителя региона.