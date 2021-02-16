15-летняя жительница Алматинской области пропала без вести

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В городе Талдыкоргане Алматинской области стражи порядка совместно с волонтерами разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю несовершеннолетнюю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что Абугали Аружан Токтарбайкызы 2005 года рождения вышла из дома 15 февраля 2021 года в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

«Приметы – рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черного цвета. Была одета в белое пальто в клетку с черными полосами, черные ботинки. Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефонам 8 705 770 04 38, или 102», - говорится в распространенной информации.