30 Мая 2022 18:26

15-летняя школьница утонула в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном во время купания в необорудованном для этого месте утонула 15-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 мая в 19:15 на административной территории города Рудного по улице Парковая в реке Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС найден и извлечен из воды труп подростка 2007 года рождения. Примерно в 17:15 она утонула во время купания в необорудованном для купания месте», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

По информации ведомства, девочка находилась в компании с друзьями. На данном участке водоема был установлен знак о запрете купания.

ДЧС Костанайской области вновь напоминает о соблюдении правил безопасности на воде: не заплывать за знаки ограждения (буйки), не купаться сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения. Также не нырять в незнакомых местах, не прыгать в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров, а купаться только в разрешенных местах.