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15-летняя казашка прошла в финал конкурса «Мисс Москва-2018»

14 Октября 2018 20:20 275
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15-летняя казашка прошла в финал конкурса «Мисс Москва-2018»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 15-летняя казашка Дина Кожасаева стала финалисткой фестиваля талантов и красоты «Мисс Москва-2018», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Ее фотография появилась на странице конкурса в Instagram.


Как оказалось, девочка живет в Москве с рождения и мечтает стать моделью, благо рост и внешние данные позволяют. По словам ее матери, Линды Кожасаевой, семья родом из Казахстана, но много лет назад перебралась в Москву. Жили обычной жизнью, дети ходили в школу и регулярно навещали своих родственников в Алматы и Шу. Все началось с обычного случая.

«У меня есть подруга - она сама вице-мисс Москва. Когда она увидела Дину, посоветовала отправить запрос на участие. Мы отправили, нас пригласили, Дина понравилась оргкомиссии и прошла в финал. На кастинге ее заметил редактор одного журнала в Дубае, и нас пригласили на съемки», - рассказала ее мать Л. Кожасаева.

Сейчас Дина учится в 9 классе Романовской школы №1240 и посещает музыкальную школу. Там девочка учится пению. 

Финал конкурса состоится 28 ноября. Обладательница титула «Мисс Москва» примет участие в национальном фестивале «Краса России-2019».

 

 

 

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Сайра Амантаева

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