15-летняя девушка утонула в Иртыше в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Бескарагайском районе Абайской области в селе Стеклянка в реке Иртыш утонула подросток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Со слов очевидцев, девочка, 2008 г.р., оставшись без присмотра взрослых, утонула во время купания в непредназначенном для этого месте. Спасателями было найдено тело без признаков жизни. «Уважаемые родители! Напоминаем вам о том, что несоблюдение правил безопасности на водных объектах может привести к несчастному случаю, поэтому задача взрослых – уберечь каждого ребенка», - отметили в ДЧС.