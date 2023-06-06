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    21:50, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    15-летняя девушка утонула в Иртыше в Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Бескарагайском районе Абайской области в селе Стеклянка в реке Иртыш утонула подросток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Со слов очевидцев, девочка, 2008 г.р., оставшись без присмотра взрослых, утонула во время купания в непредназначенном для этого месте. Спасателями было найдено тело без признаков жизни. «Уважаемые родители! Напоминаем вам о том, что несоблюдение правил безопасности на водных объектах может привести к несчастному случаю, поэтому задача взрослых – уберечь каждого ребенка», - отметили в ДЧС.


    Теги:
    Абайская область МЧС Происшествия
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