15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15-летняя девочка совершила суицид в Астраханском районе Акмолинской области. Это уже восьмой случай суицида среди подростков с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 6 ноября в дежурную часть Астраханского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера Центральной районной больницы о том, что в хозяйственной постройке во дворе своего дома в селе Астраханка покончила жизнь самоубийством через повешение 15-летняя жительница села Астраханка.

«Назначена экспертиза. По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Ведется следствие», - пояснили в ведомстве.

По словам заместителя руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсеновой, это уже восьмой случай суицида среди акмолинских школьников с начала года. Незавершенных попыток суицида - 21.

«Мы начали работать через программу ЮНИСЕФ с 2016 года. В 2016-2017 годах были на одном уровне – по 14 совершенных суицидов среди подростков в год. В 2018 году пошел спад – было 9 суицидов. В 2019 году – четыре суицида. Шел спад, но когда в прошлом году началась пандемия и дети все сидели дома, пошел резкий рост», - отметила собеседница.

Так, в прошлом году в Акмолинской области насчитывалось девять случаев суицида среди школьников, из них в 70% - причинами стали ссоры с родителями, в 20% - неразделенная любовь.