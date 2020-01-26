15-летняя акмолинка сбежала к знакомому из соцсетей в Жамбылскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вернули домой 15-летнюю девочку, которая сбежала ради парня из соцсетей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, полицейскими Целиноградского РОП была найдена 15-летняя девочка, которая с 10 января числилась как без вести пропавшая.

«В пункт отдела полиции поселка Косшы Целиноградского района обратилась 40-летняя местная жительница, которая попросила оказать содействие в поиске её несовершеннолетний дочери. Она рассказала, что 7 января этого года около 16:00 часов девочка вышла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Никаких конфликтов в доме не было, однако ранее попытки ухода из дома были неоднократно», - пояснили в ведомстве.

Личный состав отделения полиции Целиноградского района провел работу по выяснению местонахождения подростка.

Оперативниками был тщательно изучен круг общения пропавшей, и вскоре девочку живой и здоровой нашли в городе Шу Жамбылской области и вернули домой.

«Как стало известно, девочка познакомилась в одной из социальных сетей с 20-летним парнем, который проживает в этом городе. Она решила поехать к малознакомому парню, и он не возражал. Однако забыла ему сообщить, что ей 15 лет», - добавили в ведомстве.

Полиция отмечает, что розыск несовершеннолетних начинается в день обращения, поэтому родителям пропавших детей нужно незамедлительно обращаться в полицию, предоставив фотографии и особые приметы. В поиске пропавших время играет существенное значение.