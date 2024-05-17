15-летний волонтер помогает Петропавловску с начала паводка

Житель Петропавловска, 15-летний Тамир Райымбеков – самый юный волонтер города. С начала паводка он ни минуты не остается в стороне от произошедшего и активно помогает горожанам справиться с бедой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: кадр из видео

Т.Райымбеков говорит, что о волонтерстве узнал случайно. Его родственница является активистом РОО «Ассамблея жастары». Однажды она попросила Тамира подменить ее и помочь пожилой женщине.

- Это было зимой. Я почистил снег, помог. Там познакомился с другими волонтерами. Классные люди. Когда приехал домой, спросил, откуда они. Я понял, что хочу помогать людям вместе с ними. Так стал волонтером. Когда начались паводки, мы поехали в село Тепличное. Там помогали укреплять защитную дамбу, три недели работали. Помогали эвакуировать собачьи приюты, делали будки для животных, горожанам помогали, военнослужащим, которые укрепляли дамбы, привозили вещи, сапоги, инструменты, еду, чтобы им было комфортнее работать, - рассказывает Тамир.

Добавляет, что волонтерство не мешает учебе. Учится хорошо, на «пятерки» и «четверки». После окончания 9-го класса планирует поступить в колледж им. М.Жумабаева на специальность программиста. Очень интересуется это сферой.

- Мои близкие друзья помогали мне, когда нужно было больше рук. Мама и папа мною гордятся и поддерживают. Волонтерство я не намерен оставлять и после поступления в колледж, - сказал Тамир.

День юного активиста расписан почти по минутам. С утра – занятия в школе, потом – волонтерство. Когда мы разговаривали, Тамир помогал в пункте выдачи гуманитарной помощи.

7-го Мая, в День защитника Отечества, аким Петропавловска Серик Мухамедиев вручил юному волонтеру благодарственное письмо. Он отметил, что Тамир, несмотря на свой возраст, не боясь трудностей и усталости, вместе со всеми стоял на страже города, помогал жителям в трудную минуту, показал своим примером, каким может быть подрастающее поколение казахстанцев. С.Мухамедиев поблагодарил родителей Тамира за воспитание настоящего мужчины.