15-летний подросток утонул в Сырдарье в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе Байконуре произошел несчастный случай: в реке Сырдарье за городским парком утонул ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает следственный отдел Следственного комитета РФ на комплексе «Байконур», начато проведение процессуальной проверки по факту гибели несовершеннолетнего в результате утопления в реке Сырдарье.

Как стало известно, 27 мая в вечернее время четверо школьников без ведома родителей пришли на берег реки в районе за центральным городским парком, чтобы искупаться на мелководье. Установлено, что ни один из подростков не умел плавать. Во время пересечения реки вброд один из ребят провалился в подводную яму и начал тонуть. Второй подросток, пытаясь помочь ему, также провалился в яму. Находившиеся поблизости очевидцы происшествия попытались спасти подростков и вытащили на берег одного из них. Второго мальчика, 2005 года рождения, спасти не удалось, он утонул. В настоящее время ведется поиск тела подростка.

Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки по данному факту следствием будет принято процессуальное решение.

Категорический запрет на купание в реке Сырдарье в районе города Байконура обусловлен неровным дном реки и большим количеством водоворотов, что и является причиной многих несчастных случаев на воде, отмечает следственный отдел.



