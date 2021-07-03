15-летний подросток утонул в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Тобыле накануне вечером во время купания в реке утонул 15 летний подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Со слов родственников, мальчик не умел плавать. Не рассчитав глубину, резко ушел на дно. До обнаружения погибший ребенок под водой находился около 40 минут.

«Вызов был совершен в 20:58. Бригада скорой помощи прибыла в 21:05. По прибытии бригада обнаружила на берегу реки тело ребенка. Со всеми признаками наступления биологической смерти задолго до приезда скорой. Реанимационные мероприятия не проводились ввиду явных признаков биологической смерти», - прокомментировали в облздраве.

Управление здравоохранения обращается к гражданам с просьбой не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Напомним, ранее трое мальчиков спасли тонущего человека в Костанае.