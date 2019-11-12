15-летний подросток убит в драке в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 10 ноября в Актобе в ходе драки подростков был убит 15-летний парень. 17-летний подозреваемый задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«В ходе драки между несовершеннолетними в районе магазина в поселке Заречный-3, один подросток погиб и двое получили ножевые ранения. В данное время подозреваемый в убийстве задержан, он также является несовершеннолетним», - рассказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Идет следствие.

Согласно ст. 15 УК РК, лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и другие тяжкие преступления.