15-летний подросток стрелял в прохожих девушек в Аркалыке

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ — Стрелял подросток в девушек из пневматической винтовки. Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения двум девушкам телесных повреждений в Аркалыке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 3 мая 2021 года в управление полиции города Аркалыка поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлены 17-летняя и 25-летняя жительницы города с ранами предплечья и бедра.

«При проведении первоначальных следственных действий установлено, что девушки шли по улице Маясовой и услышали хлопок, после которого обнаружили у себя раны на руке и ноге.

Девушки обратились в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На месте происшествия была изъята пуля предположительно от пневматического оружия», - прокомментировали в департаменте полиции.

В настоящее время назначены экспертизы, проводится необходимые следственные действия.

«Полицией установлен 15-летний подросток, у которого дома была изъята пневматическая винтовка, принадлежащая его отцу. В настоящее время в отношении родителей начато административное производство по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - отметил в полиции.