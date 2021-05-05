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    18:28, 04 Май 2021 | GMT +6

    15-летний подросток стрелял в прохожих девушек в Аркалыке

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    АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ — Стрелял подросток в девушек из пневматической винтовки. Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения двум девушкам телесных повреждений в Аркалыке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 3 мая 2021 года в управление полиции города Аркалыка поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлены 17-летняя и 25-летняя жительницы города с ранами предплечья и бедра.

    «При проведении первоначальных следственных действий установлено, что девушки шли по улице Маясовой и услышали хлопок, после которого обнаружили у себя раны на руке и ноге.

    Девушки обратились в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На месте происшествия была изъята пуля предположительно от пневматического оружия», - прокомментировали в департаменте полиции.

    В настоящее время назначены экспертизы, проводится необходимые следственные действия.

    «Полицией установлен 15-летний подросток, у которого дома была изъята пневматическая винтовка, принадлежащая его отцу. В настоящее время в отношении родителей начато административное производство по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - отметил в полиции.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
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