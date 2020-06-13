+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 23 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15-летний подросток оказался в больнице столицы после изрядной дозы выпитого алкоголя

13 Июня 2020 10:11
Поделиться:
15-летний подросток оказался в больнице столицы после изрядной дозы выпитого алкоголя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане полицейские по делам несовершеннолетних задержали подростков в алкогольном опьянении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Новости по теме
В Алматы ежедневно обрабатывается около 7,5 тысячи подъездов и 1,5 тысячи дворов
У годовалого ребенка и 92-летнего мужчины выявили коронавирус в Павлодарской области 623 бессимптомных носителя коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в РК За прошедшие сутки в РК выявлено 366 заболевших коронавирусом: прирост - 2,6%

«Приобретя в магазине бутылку водки, подростки, устроившись на бетонных блоках по проспекту Сарыарка, начали распивать спиртное. Один из несовершеннолетних перебрал с крепким алкоголем и в итоге оказался в больнице. 15-летнему подростку стало плохо после распития 0,5 литров водки на двоих», - сообщили в полиции.

По данному факту инспекторы установили и опросили несовершеннолетних подростков, с ними была проведена профилактическая беседа. На законных представителей несовершеннолетних наложены штрафы в размере 5 МРП по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения КРКоАП.

«В ходе выяснения обстоятельств инспекторам полиции по делам несовершеннолетних в присутствии родителей подростки пояснили, что спиртное они приобрели в магазине для совместного распития. В отношении владельца магазина, допустившего продажу алкоголя подросткам, составлен протокол по части первой статьи «Реализация алкогольной продукции лица, не достигшим 21 года» КРКоАП. Собранный материал направлен на рассмотрение Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султана», - отметили в департаменте.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Молодежь  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив