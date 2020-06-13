15-летний подросток оказался в больнице столицы после изрядной дозы выпитого алкоголя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане полицейские по делам несовершеннолетних задержали подростков в алкогольном опьянении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«Приобретя в магазине бутылку водки, подростки, устроившись на бетонных блоках по проспекту Сарыарка, начали распивать спиртное. Один из несовершеннолетних перебрал с крепким алкоголем и в итоге оказался в больнице. 15-летнему подростку стало плохо после распития 0,5 литров водки на двоих», - сообщили в полиции.

По данному факту инспекторы установили и опросили несовершеннолетних подростков, с ними была проведена профилактическая беседа. На законных представителей несовершеннолетних наложены штрафы в размере 5 МРП по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения КРКоАП.

«В ходе выяснения обстоятельств инспекторам полиции по делам несовершеннолетних в присутствии родителей подростки пояснили, что спиртное они приобрели в магазине для совместного распития. В отношении владельца магазина, допустившего продажу алкоголя подросткам, составлен протокол по части первой статьи «Реализация алкогольной продукции лица, не достигшим 21 года» КРКоАП. Собранный материал направлен на рассмотрение Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султана», - отметили в департаменте.